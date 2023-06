"Avazov" vremeplov: Evo šta je Toni Bler poručio u ekskluzivnom intervjuu za naš list 2006. godine

Britanski političar Toni Bler (Tony Blair) u periodu od 1997. do 2007. godine obavljao je funkciju premijera Velike Britanije.

U nastavku pročitajte šta je poručio u ekskluzivnom intervjuu za naš list 2006. godine.

Britanski premijer Toni Bler (Tony Blair) jedan je od vodećih, ako ne i vodeći evropski političar. U intervjuu za „Dnevni avaz“, prvom koji je dao za neki medij iz ovog dijela Evrope, sasvim otvoreno govori o nizu pitanja koja opterećuju situaciju i odnose zemalja zapadnog Balkana.

Predsjedavanje EU

Šta je novo i dobro za Bosnu i Hercegovinu i zemlje zapadnog Balkana donijelo predsjedavanje Velike Britanije Evropskom unijom?

- Drago mi je da je tokom našeg predsjedavanja BiH, kao i druge države zapadnog Balkana, napredovala na evropskom putu i konačnom cilju, članstvu u Evropsku uniju. Vaša zemlja započela je pregovore s EU o Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju (SAA). Riječ je o prvom suštinskom koraku ka članstvu u EU. To je uspjela zahvaljujući prethodnom ispunjavanju svih preduvjeta koje je Unija postavila pred nju. Lično, narodu i vodstvu BiH čestitam na tom uspjehu. Uspjeh su zabilježili i susjedi BiH. Hrvatska je započela pregovore o pristupanju Uniji, dok je Srbija i Crna Gora počela pregovore o stabilizaciji i pridruživanju.

Da li je Unija profitirala od britanskog predsjedavanja?

- Kao dodatak napretku koji sam spomenuo, naveo bih još neke uspjehe britanskog predsjedavanja Unijom. U decembru smo se dogovorili o budžetu EU, te smo otvorili pregovore o pristupanju Turske. To se desilo u oktobru prošle godine. Budžet koji je usvojen osigurava veliki transfer izvora i potencijala od nekadašnjih 15 članica EU ka novim članicama koje su došle s područja istočne Evrope. U interesu je svih u Uniji da nove članice postanu što prosperitetnije. Stabilna, demokratska i prosperitetna Turska, usidrena u EU, bila bi izuzetna nagrada za sve nas. Istovremeno, to bi bila snažna demonstracija da su islam, demokratija i ekonomski uspjeh kompatibilni.

Kako vidite BiH na putu ka EU? Šta su glavni izazovi, najveće prepreke...?

- Evropska unija, to vam obećavam, održat će riječ koju je dala. Naša su vam vrata otvorena. Čim BiH bude u stanju ispuniti kriterije koji su pred nju postavljeni, napredovat će i preći u novu fazu putovanja koje je pred njom. To znači da ove godine tokom pregovora o SAA BiH mora pokazati punu saradnju s Tribunalom u Hagu. Također, moraju se provesti Sporazum o reformi policije i zakoni koji se odnose na Javni RTV servis. Ništa manje nije značajna ni izgradnja funkcionalnije države. Nakon postizanja Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, dolazi vrijeme njegovog provođenja. To je preduvjet da BiH dobije status zemlje kandidata. Potom počinju pregovori o samom pristupanju Uniji.

Već ste spomenuli pitanje saradnje s Tribunalom u Hagu. Ono je veliko pitanje ne samo za BiH, već i region. Kakav je stav Ujedinjenog Kraljevstva o tome? Britanski vojnici bili su prvi koji su počeli hapsiti haške bjegunce u Republici Srpskoj. Hoće li se ta praksa nastaviti? Inače, kako Vaša vlada može pomoći na rješavanju tog pitanja?

- Slažem se s ocjenom da je saradnja s Međunarodnim tribunalom za ratne zločine počinjene na prostoru bivše Jugoslavije (ICTY) u Hagu prioritet svih prioriteta. To posebno zato što nerješavanje tog pitanja predstavlja prepreku i za BiH i za Srbiju i Crnu Goru na putu ka evropskoj budućnosti. A ta budućnost moći će se vidjeti tek nakon što obje zemlje pokažu da u potpunosti sarađuju s Tribunalom u Hagu. Velika Britanija nastavit će raditi koliko god može da pomogne vlastima u Beogradu, Podgorici i Banjoj Luci. No, do tih je vlasti da pokažu spremnost za preuzimanje potpune odgovornosti koja bi rezultirala punom saradnjom i transferom Radovana Karadžića, Ratka Mladića i drugih optuženih u Hag.