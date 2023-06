Generalni sekretar NATO-a: Ukrajinski piloti uskoro počinju s obukom na F-16 avionima

Jens Stoltenberg, generalni sekretar NATO-a, održao je konferenciju za medije nakon drugog dana samita ministara odbrane država NATO saveza na kojem se ponovno najveća pažnja posvetila situaciji u Ukrajini. Na konferenciji Stoltenberg je izjavio kako će ukrajinski piloti uskoro početi sa obukom na F-16 avionima.

Tri elementa

- Dok se ruska agresija nastavlja, ključno je da nastavimo podršku Ukrajinu. Nova inicijativa uključuje obuku ukrajinskih pilota ovo ljeto. Radimo i na obnovi Ukrajine i njenoj tranziciji i interoperabilnosti sa NATO-om što će Ukrajinu praktično približiti NATO-u. Radimo na uspostavljanju Vijeća NATO-a i Ukrajine. Naša ambicija je da prvi sastanak ovog vijeća održimo u Vilniusu sa predsjednikom Zelenskim - rekao je Stoltenberg.

Kada se govori o članstvu Ukrajine u NATO-u Stoltenberg je rekao kako postoje tri elementa koja će približiti Ukrajinu ovoj vojnopolitičkoj alijansi.

- Postoje tri elementa. Prvi je da približimo Ukrajinu NATO-u u praktičnom smislu. To znači unapređenje vojske sa sovjetskih na NATO standarde. Za to treba vremena. Drugi dio odnosi se na politički dio. Uspostavit ćemo Vijeće NATO-a i Ukrajine. To će biti nešto drugačija organizacija gdje će ukrajinski zvaničnici za istim stolom sjediti sa ostalim članicama NATO-a. Što se tiče pitanja članstva. Svi se saveznici slažu da će Ukrajina postati članica NATO-a. U Vilniusu nećemo razgovarati o pozivnici, ali ćemo pričati o tome kako Ukrajinu približiti NATO-u - kazao je generalni sekretar NATO-a.

Stoltenberg je dodao kako je naročito važno razgovarati i o sigurnosnim garancijama za Ukrajinu.

Nuklearno oružje

- NATO saveznici osiguravaju veliku pomoć Ukrajini. Municiju, oružje, obuku. Neki saveznici to rade od 2014. godine. Spomenuo sam kako ćemo Ukrajinu približiti NATO-u, ali isto tako pozdravljamo činjenicu da saveznici žele bilateralnu saradnju s Ukrajinom. Postoje različite stvari koje radimo. Kada rat prestane, želimo biti sigurni da se historija neće ponoviti. Moramo sada početi s planiranjem toga kako Rusija više neće moći napadati i kada se sukob završi -mišljenja je Stoltenberg.

Na kraju, osvrnuo se i na pitanje premještanja nuklearnog oružja iz Rusije u Bjelorusiju.

- Uvijek sam oprezan kada govorim o obavještajnim podacima. Rusija je javno objavila kako planira prebaciti nuklearno oružje u Bjelorusiju. Sve je to naš odgovor na ruske aktivnosti. Ostat ćemo oprezni i pratit ćemo ruske nuklearne snage. Za sada, nema nikakvih promjena - zaključio je Stoltenberg.