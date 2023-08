Prije 100 godina rođena glumačka diva Mira Stupica

Rođen velemajstor Mihail Botvinik

Godine 1911., na današnji dan, rođen je svjetski šahovski prvak, velemajstor Mihail Botvinik, osnivač čuvene sovjetske škole šaha. Bio je jedini šahovski prvak koji je, osim protiv Stajnica (Steinitz), igrao protiv svih svjetskih prvaka ili se susretao s njima (od Laskerovog doba do Ananda), ali i sam tri puta postajao svjetski prvak.

Već s 14 godina Botvinik je pobijedio svjetskog prvaka Kapablanku (Capablanca) u jednoj simultanci u Moskvi. Brzo je napredovao i u dvadesetoj godini, kao ruski majstor, prvi put je pobijedio na Sovjetskom šahovskom šampionatu 1931., a kasnije je na državnim prvenstvima pobjeđivao 1933., 1939., 1941., 1945. i 1952. godine.

Tri puta svjetski prvak

Prvi put je postao svjetski prvak u šahu 1948. godine, držeći tu titulu do 1957., potom od 1958. do 1960., te od 1961. do 1963. godine. Dugovječnost na šahovskom tronu mnogi pripisuju njegovoj izuzetnoj posvećenosti izučavanju šaha, detaljnim pripremama prije mečeva i analizama poslije mečeva.

Nakon što je posljednji put izgubio titulu od Tigrana Vartanoviča Petrosjana u Moskvi, 1963. godine, Botvinik je ostao u takmičarskom šahu, pojavljujući se na nekoliko visokorangiranih turnira, nastavivši ostvarivati nezaboravne partije, ali ipak više nije želio učestvovati u trci za titulu.

Podučavao Karpova i Kasparova

Povukao se iz takmičenja, 1970., u svojoj 59. godini, te se posvetio razvoju kompjuterskih šahovskih programa i pomaganju mladim sovjetskim šahistima, zbog čega je zaslužio nadimak "Patrijarh sovjetske škole šaha". Poznati "3K": (Karpov, Kasparov i Kramnik) bili su samo trojica od mnogih budućih velemajstora koje je podučavao Botvinik.

Botvinikova autobiografija “Ka ostvarenju cilja” objavljena je na ruskom jeziku 1978. i prevedena na engleski (Achieving the Aim) 1981. godine. Umro je od karcinoma 1995. godine.