Ukradeno blago Britanskog muzeja na aukciji na eBayu

Blago koje je nestalo iz Britanskog muzeja prodaje se na aukciji na internetu po cijeni od čak 50 dolara, objavio je The Telegraph.

Britanski muzej saopćio je u srijedu da je otpustio člana osoblja i upozorio policiju nakon što je otkrio da su blaga, uključujući zlatni nakit, dragulje od poludragog kamenja i stakla iz 15. stoljeća prije nove ere do 19. stoljeća nove ere, nestala, ukradena ili oštećena.

Porodica negirala optužbe

Član osoblja, Piter Higs (Peter Higgs), bio je kustos grčkih kolekcija i skulptura u muzeju. Njegova porodica je negirala optužbe i rekla da on ništa nije uradio, prenosi Anadolija.

- Nije zadovoljan zbog toga. Izgubio je posao i ugled, i mislim da to nije bilo fer. To nije mogao biti on. Mislim da ništa ne nedostaje, koliko ja znam - izjavio je njegov sin Greg.

Dodao je da je njegov otac otpušten prošlog mjeseca i da je pod istragom već "neko vrijeme".

Prodati za 40 funti

U četvrtak je objavljeno da su predmeti u vrijednosti do 50.000 funti (64.000 dolara) prodati na eBay online aukcijskoj platformi, za samo 40 funti (oko 50 dolara).

Prema izvještaju Sky Newsa specijalista za gravirane dragulje Martin Henig tvrdi da je Britanski muzej upozoren na krađe prije nekoliko godina.

- Moj kolega je pokušao ovo prijaviti muzeju, ali činilo se da to nije doprlo do pravih ljudi - rekao je Henig sa Univerziteta u Oksfordu.