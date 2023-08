Prigožin poginuo u padu aviona, jedna stvar i dalje misterija: Šta nam govore snimci pada letjelice?

- Stoga, to može biti ili eksplozija ili raketni sistem zemlja-zrak - kaže on.

- To je velika količina, to je ogromna šteta na letjelici koja je to izazvala - dodaje on.

Nedostaje krilo ili rep u vazduhu - i krhotine na zemlji

Čini se da snimci aviona bliže zemlji pokazuju da nema krila ili repa, što bi moglo da objasni zašto se spustio "vertikalno".

Četvrta tačka koju Bel napominje je da druge slike sa mjesta nesreće prikazuju repni avion na "nekoj udaljenosti" od glavnog dijela aviona.

- Sada, sastavite sve to zajedno... postoji mnogo razloga zašto se to moglo dogoditi, ali to nije prirodna nesreća. To je katastrofa koja se dogodila u vazduhu. Postoje spekulacije da je kutija vina (sa bombom) stavljena u avion u posljednjem trenutku - rekao je Bel.