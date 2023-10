Tramp razvezao jezik pred milijarderom, otkrio mu strateške tajne: "Rekao je ključne stvari o nuklearnim podmornicama"

Bivši predsjednik SAD Donald Tramp (Trump) dijelio je potencijalno osjetljive informacije o američkim nuklearnim podmornicama s australskim milijarderom. Kako je prva saznala američka TV mreža ABC, tri mjeseca nakon što je otišao s predsjedničke funkcije, Tramp je u svom odmaralištu Mar-a-Lago na Floridi ugostio australskog milijardera Entonija Preta (Anthony Pratt). U jednom razgovoru s Pretom Tramp se navodno "izlanuo" i otkrio barem dva ključna podatka o američkim nuklearnim podmornicama.

Bivši američki predsjednik otkrio je Pretu tačan broj nuklearnih bojevih glava i koliko se podmornice mogu približiti ruskim plovilima, a da ih druga strana ne otkrije. Nakon što mu je Tramp otkrio detalje o podmornicama, Prer je te potencijalno osjetljive informacije u roku od nekoliko minuta podijelio s drugima. Kako saznaje ABC, Pret je detalje o američkim nuklearnim podmornicama podijelio s najmanje 45 ljudi, uključujući svoje zaposlenike, novinare, australske i strane dužnosnike te tri bivša australska premijera.

Pret mogući svjedok protiv Trampa

U avgustu prošle godine FBI je uz sudski nalog pretražio Trampovo imanje Mar-a-Lago i odnio više od 100 dokumenata koji sadrže tajne vezane uz nacionalnu sigurnost, uključujući neke koji su imali najvišu oznaku stepena tajnosti u SAD. Višemjesečnu istragu predvodio je posebni tužitelj Džek Smit (Jack Smith), koji je Trampa optužio po 40 tačaka optužnice za zadržavanje povjerljivih podataka nakon odlaska s dužnosti. Prema informacijama kojima tužitelji raspolažu, Tramp nije pokazao Pretu bilo koji od povjerljivih dokumenata koje je držao u Mar-a-Lagu.

Pret je predsjednik kompanije za ambalažu Pratt Industries sa sjedištem u SAD. Njegovo bogatstvo se procjenjuje na više od devet milijardi dolara. Što se tiče njegove političke opredijeljenosti, Pret je dosad pružao podršku velikim strankama s obje strane političkog spektra, kako u Australiji, tako i u SAD. Tramp je 2020. s tadašnjim australskim premijerom Skotom Morisonom (Scott Morrison) posjetio Pretovu tvornicu za recikliranje papira u Ohaju. Pret također održava korektne odnose s predsjednikom Džoom Bajdenom (Joe Biden). Dok je Bajden još bio potpredsjednik, sudjelovao je na večeri koju je Pret organizirao u Australiji.



Entoni Pret je samo jedna od više od 80 osoba koje je američko tužilaštvo identificiralo kao moguće svjedoke koji bi mogli svjedočiti protiv Trampa u slučaju dijeljenja povjerljivih dokumenata. Džo Hoki (Joe Hockey), bivši australski ambasador u SAD, tvrdi da Tramp nije rekao Pretu ništa što australski dužnosnici već nisu znali.

Trampova historija dijeljenja državnih tajni

- Ako je to sve o čemu su razgovarali, sve to već znamo. Imamo Australce koji godinama služe s Amerikancima na američkim podmornicama i dijelimo istu tehnologiju i isto oružje kao i američka mornarica - rekao je Hoki za The New York Times.

Ipak, poznato je da je Tramp u više navrata tijekom sastanaka i ležernih razgovora dijelio državne tajne. Na primjer, tijekom sastanka u Ovalnom uredu 2017., nedugo nakon što je otpustio direktora FBI-a Džejmsa Komija (James Comey), Tramp je otkrio osjetljive obavještajne podatke dvojici ruskih dužnosnika, otkriva optužnica protiv njega. Tijekom svog predsjedničkog mandata Tramp je na Twitteru objavio fotografiju lokacije za lansiranje iranskih raketa, a grupi posjetitelja njegovog golf-kluba u Bedminsteru u Nju Džerziju pokazivao je povjerljivi plan za napad na Iran.