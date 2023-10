Video / Pogledajte eksplozije nad Gazom nakon večerašnjeg izraelskog bombardiranja

Izrael izvodi silovite napade na Gazu, ranije je objavio CNN-ov novinar Nik Robertson (Nic).

- Vidimo tenkovsku paljbu iz Sderota u Izraelu. Usmjerena je prema Gazi. U Pojasu Gaze i u samome gradu prijavljeno je više eksplozija - objavio je Robertson.

Kako je naveo dopisnik Sky Newsa za Bliski istok Alistar Bunkal (Alistair Bunkall), trenutni napadi su "dosta značajniji" od svega što je viđeno u posljednjih nekoliko sedmica.

Bunkal je izvijestio da se zasad zna da je u toku silovito bombardiranje Gaze, a komunikacijske linije su prekinute.



- Pitanje je zašto, a vrlo je moguće da je to zato što večeras šire kopnene operacije. To znači da, nakon posljednje dvije noći u kojima smo vidjeli izraelsku vojsku da ulazi u Gazu na prilično ograničen način, to sugerira da se možda sprema nešto veće - navodi.