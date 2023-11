Netanjahu ima brutalan plan, a samo jedan čovjek ga može zaustaviti

Izrael silovito bombardira Gazu, u prekidu su mobilne i internetske veze. Avioni su nastavili uništavati položaje Hamasa, a borbe se vode i u podzemnim tunelima koji premrežuju pojas Gaze. Raste broj civilnih žrtava.

Kada legitimno pravo na odbranu od terorizma postaje prekomjerno? Gubi li Izrael međunarodnu podršku s obzirom na sve učestalije i brojnije proteste diljem svijeta? Kako će završiti sukob Izraela i Hamasa te koje su moguće posljedice? U emisiji "U mreži Prvog" o tome su govorili vojni analitičar Robert Barić i vanjskopolitički analitičar Denis Avdagić.

Nesrazmjerna sila

- Jasno je da je ovdje upotrijebljena nesrazmjerna sila kao odgovor i da su civili stradali u brojkama koje šokiraju svijet i nedvojbeno je da se radi o stvarima koje će morati rješavati Međunarodni krivični sud - rekao je Avdagić, dodavši da su brojke poginulih zastrašujuće te da, prema izvještaju UNICEF-a, dnevno pogine 400 djece.

- Da, Hamas je napravio tunele pokraj civilnih objekata, ali to ne daje za pravo Izraelcima da ciljaju i usmrćuju civile. Profesionalna vojska, ozbiljna vojska kao što je izraelska, ima tu odgovornost i mora biti svjesna te odgovornosti. Hamas je teroristička organizacija i oni su svjesno napravili sve što su napravili, a treba li se s njima obračunati, na koji način i trebaju li civili biti žrtve, samo je jedan odgovor - ne - rekao je Avdagić.

"Hamas ne zanimaju ljudske žrtve, oni se žele prikazati kao žrtve"

Barić je dodao kako su u ovakvoj vrsti sukoba civili uvijek žrtve.

- Godine 2017. Amerikanci su pružili zračnu podršku iračkim snagama koje su zauzimale Mosul. To je bila višemjesečna kampanja protiv boraca Islamske države koji su se tamo ukopali. Oni su radili sve 'by the book' i to pokazuju sve analize.

Međutim, rezultat je bio 8200 poginulih iračkih vojnika. Konzervativne procjene kažu da je poginulo 10.000 civila. A Mosul je doslovno sravnjen sa zemljom - 40.000 stambenih jedinica je bilo uništeno. Hamas ne zanimaju ljudske žrtve, oni se žele prikazati kao žrtve - rekao je Barić.

Na pitanje gubi li Izrael međunarodnu podršku, Avdagić je rekao kako podrška Palestincima raste.

- Diljem svijeta ima podjela i ona je jako izražena. Najčešće države, vlade gdje imate konzervativne premijere i šefove, naklonjenije su Izraelu, a gdje su lijeve, liberalne, naklonjeni su Palestincima - rekao je.

Istakao je i kako je pitanje Izraela u Evropi emotivno pitanje nakon Drugog svjetskog rata.

- U Njemačkoj se s time postupa vrlo ozbiljno, kao jednim ključnim političkim pitanjem bez obzira na protek godina. S druge strane, nikada dostupnija medijska slika, dolazak društvenih mreža, pa i sad ovo isključivanje interneta u Pojasu Gaze, imaju dvostruki cilj - da ne dolaze te slike zbog kojih se mijenja percepcija - rekao je Avdagić.

"Hamas je elita koja je naoružana, vojska, država, stranka, religija, uprava..."

Osvrnuo se i na podršku Hamasu unutar pojasa Gaze.

- Razgovarao sam s mnogo ljudi iz Pojasa Gaze o njihovom odnosu prema Hamasu. Mnogo njih govori o strahu. Oni su moćni. Oni su držali sve, bili su istinska elita koja je imala blagodati normalnog zapadnog života, za razliku od većine stanovnika Gaze. To je elita koja je naoružana, vojska, država, stranka, religija, uprava... Sve u jednom.

Ako im oduzmete neke poluge moći nakon ovoga, moguće je da nestanu, ali ako se ne nađe rješenje za Gazu i ako ostane ovako uništena, onda je njima Hamas jedini izlaz, a ako im je to jedini izlaz, onda će biti 100 posto uz njih - rekao je Avdagić.

Barić se osvrnuo i na izraelskog premijera Benjamina Netanjahua.

- Netanjahu je politički gotov bez obzira kako se ovo završi. Neko mora platiti za ovu obavještajnu pogrešku. Nadam se da će s njegovim odlaskom završiti ovo razdoblje izraelske politike. On je napravio sve da uništi ono rješenje dvije države.

On je poticao ekstremnu politiku naseljavanja izraelskih doseljenika, posebno Zapadnu obalu. Izgleda da je zaista namjeravao aneksirati Zapadnu obalu. Ali tu se radi i o širim procesima u Izraelu. Izrael je sve više sekularno društvo, gdje postoji jedna ortodoksna jevrejska manjina protiv koje su sve više normalni Izraelci - rekao je.

"Netanjahu ne preza ni pred čim"

- Ovo nije samo rat između Izraela i Hamasa, ovo je najveća politička bitka Netanjahua za njegovo političko preživljavanje - dodao je Avdagić.

- Njegov silazak s vlasti dovest će do ozbiljnog sudskog procesa i veliko je pitanje može li ostati na slobodi. Gledamo političara koji ne preza ni pred čim. Vidi se u pozadini priča gdje bi on htio što duže i brutalnije voditi rat i imate samo jednu državu i jednog čelnika na svijetu koji to usporava i može zaustaviti - Džo Bajden (Joe Biden) i SAD. Da je neko drugi na čelu SAD, pitanje je kako bi to izgledalo - istakao je te dodao:

- Netanjahu će učiniti sve, apsolutno svem i ostaje nam za nadati se da Bajdenova administracija to drži pod kontrolom.