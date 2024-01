Španski ministar vanjskih poslova Albares: Ako se sukobi (u Gazi) prošire, bila bi to potpuna katastrofa

Španski ministar vanjskih poslova Hose Manuel Albares (Jose Manuel Albares) smatra kako postoji "neposredna i alarmantna opasnost" da se izraelski napadi na Hamas u Pojasu Gaze i Zapadnoj obali prošire na druge zemlje u regiji te da bi "to bila potpuna katastrofa".

- Rizik da se sukob između Izraela i Hamasa proširi na regiju vrlo je neposredan rizik i onaj koji me jako brine. Kako sada stoji, s brojem ubijenih palestinskih civila, s onim što smo vidjeli posljednjih sedmica, to je apsolutno nepodnošljiv sukob. Mora se odmah prekinuti. Zato želimo trenutni i trajni prekid vatre - rekao je Albares u izjavi za španski državni radio "RNE".

- Ako se sukob proširi na Libanon, koji je već vrlo krhka zemlja s ratovima, to bi bila potpuna katastrofa - rekao je Albares.

Opasnost od širenja sukoba

Napominjući da postoji opasnost od širenja sukoba na druge zemlje poput Jemena ili Iraka, šef španske diplomatije je poručio:

- Također sam razgovarao s iranskim ministrom vanjskih poslova i zamolio ga da radi na tome da svako ko ima direktan kontakt s Hezbolahom ili bilo kojom drugom grupom, uključujući Hamas, doprinese miru i stabilnosti na Bliskom istoku.

Albares je kazao da je na sastancima sa svojim kolegama u svim zemljama regiona, uključujući i Izrael, istaknuo važnost "trajnog primirja" te da nakon prekida vatre treba uspostaviti realnu i izvedivu palestinsku državu.

Stvaranje palestinske države

- Kao što uvijek govorim, nada palestinskog naroda je palestinska država. To je usko povezano sa sigurnošću Izraela i stabilnošću Bliskog istoka. Država Palestina znači da su Gaza i Zapadna obala pod jedinstvenom palestinskom upravom. To je međusobno povezana država s izlazom na more i glavnim gradom u istočnom Jerusalemu - poručio je Albares te dodao da nikada neće pokleknuti pred retorikom da Bliski istok treba biti sinonim za rat.

Podvukao je da Španija želi uspostaviti dobre odnose s Izraelom i da izraelski narod vide kao španske prijatelje, ali da nikada neće utišati svoj glas u odbrani palestinskih civila.