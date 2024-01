Zelenski upozorio na opasnost od trećeg svjetskog rata

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski (Volodymyr Zelensky) pozvao je na jaču vojnu podršku zapadnih zemalja, upozoravajući da će, ako Ukrajina ne može pobijediti Rusiju, sukob eskalirati u treći svjetski rat, javlja Anadolija.

Za njemačke medije Zelenski je rekao da je kancelar Olaf Šolc (Scholz) bolje razumio stvarnu prirodu prijetnje nakon njihovog sastanka u Berlinu prošle godine, te da je Berlin počeo da povećava vojnu podršku.

- Moj utisak je da je kancelar Scholz shvatio da (op.a. ruski predsjednik Vladimir) Putin nije samo ime, već prijetnja, i to ne samo prijetnja Ukrajini - rekao je Zelenski tokom intervjua za javni servis ARD.

Dodao je da misli da Šolc osjeća da će se Rusija, ako Ukrajina ne izdrži, približiti, navodeći da bi evropske i baltičke zemlje mogle biti sljedeća meta Rusije nakon Ukrajine.

- Kancelar Šolc razumije da postoji takav rizik, a to je definitivno treći svjetski rat. Ako Rusija pogodi ovu ili onu zemlju NATO-a, to bi u svakom slučaju značilo početak trećeg svjetskog rata - rekao je on.

Zelenski je ponovio poziv zapadnim zemljama da povećaju podršku Ukrajini i rekao da očekuje da će Njemačka igrati vodeću ulogu u Evropi u smislu vojne podrške njegovoj zemlji.

Rusija je započela svoju "specijalnu vojnu operaciju" u Ukrajini u februaru 2022. godine.