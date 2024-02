Nasljednik Stoltenberga bit će poznat u narednim mjesecima

Stalna predstavnica SAD pri NATO-u, ambasadorica Džulijen Smit izjavila je danas da će se u narednim mjesecima znati ko će biti novi generalni sekretar te Alijanse.

Ona je to rekla na onlajn konferenciji za novinare, na pitanje da li bi u izazovnim vremenima za NATO bilo dobro da se što prije izabere nasljednik generalnog sekretara Jensa Stoltenberga i dodala da je Stoltenberg odlučio da će da ode sa funkcije generalnog sekretara kasnije ove godine, do jeseni 2024. godine.



Proces selekcije

- Mislim da su saveznici prilično zainteresovani da se ovaj proces selekcije završi vjerovatno u prvom kvartalu ove kalendarske godine, u mjeri u kojoj je to moguće. Nestrpljivi smo da ovaj proces privedemo kraju. A o tome ko će biti izabran, naravno, nemam šta da kažem o tome. Ipak, ne mislim da je tajna da smo čuli od samog hoilandskog premijera Marka Rutea da je zainteresovan. Dakle, to je jedna osoba koju alijansa ima u vidu. Ali to je proces koji je u toku i očekujem da će doći do neke vrste rješenja u narednih nekoliko mjeseci - rekla je Smit.

Istovremeno, ona je rekla da su svi unutar Alijanse zahvalni Stoltenbergu za kontinuirano vođstvo, budući da je već jednu deceniju na čelu te organizacije. Ona je na konferenciji najavila i da će se na sastanku ministara odbrane zemalja članica NATO alijanse, koji će se održati u srijedu u Briselu, razgovarati o napretku u sprovođenju novih vojnih planova NATO-a, kao i o koracima koji se preduzimaju da bi se povećala ulaganja u odbranu.

Tema sastanka Ukrajina

Smit je rekla da će do kraja 2024. godine biti znatno veći broj zemalja članica koje će dostići predviđenih dva posto izdvajanja za odbranu. Tema sastanka bit će, rekla je ona, Ukrajina i rekla da je jedini mogući odgovor na dešavanja u toj zemlji kontinuirano jedinstvo NATO-a, kontinuirano ulaganje u našu bezbjednost i našu otpornost, i nastavak pomoći Ukrajini.

Ona je podsjetila da će NATO na samitu u Vašingtonu ove godine obilježiti 75 godina postojanja i istakla da su savezi poput Alijanse snaga Amerike.

- Ne samo da radimo zajedno na konvencionalnim vojnim prijetnjama i nastavljamo da pružamo važno odvraćanje i odbranu teritorije NATO-a, već radimo zajedno iz dana u dan ovdje u NATO savezu na raznim budućim izazovima. Gledamo i radimo zajedno na svemirskoj, sajber tehnologiji, tehnologiji u nastajanju i ometanju, štiteći kritičnu infrastrukturu, osiguravajući da gradimo otpornost kako bismo mogli da se zaštitimo od nekih hibridnih taktika na koje se oslanjaju Kina i Rusija - rekla je ona.