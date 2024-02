Supruga Navaljnog: Ne znam da li možemo vjerovati ruskim medijima koji lažu, ako se ispostavi da je istina Putin je kriv

Supruga Alekseja Navaljnog, Julija Navaljneva, saopćila je da ne vjeruje ruskim medijima koji su rekli da je on preminuo, ali ukoliko se to pokaže istinitim, ona za to smatra odgovornim predsjednika Rusije Vladimira Putina.

Ona je pozvala svijet da se bori protiv njegovog "groznog režima".

- Ne znam trebamo li vjerovati toj groznoj vijesti koju smo dobili kroz službene medije jer godinama znamo da ne možemo vjerovati Putinu i njegovoj vladi. Oni stalno lažu - rekla je Julija koju je vijest o smrti zatekla na konferenciji o sigurnosti u Minhenu.



Dodala je da ako je to istina voljela bi da Putin i njegovi ljudi budu kažnjeni zbog onog što su uradili Rusiji, njegovoj porodici i suprugu te poručila da će taj dan doći brzo.

Pozvala je međunarodnu zajednicu i sve ljude svijeta da se zajedno bore "protiv tog zla, tog groznog režima u Rusiji", "Putin treba lično odgovarati za sve zločine koje je počinio posljednjih godina", rekla je Julija Navaljneva.