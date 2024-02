Prije 222 godine rođen Viktor Igo, jedan od najvećih književnika 19. vijeka

Za vrijeme vladavine kralja Luja Filipa (Louis Philippe) postao je per Francuske i akademik, a 1848. zastupnik u Ustavotvornoj skupštini. Poslije državnog udara Napoleona III, 1851., protjeran je i živio je u izgnanstvu u Belgiji i Engleskoj, a kad je 1870. palo Drugo carstvo, trijumfalno je dočekan u Parizu, gdje je do smrti 1885. neumorno stvarao.

Rođen Kristofer Marlou, otac engleske tragedije

1564. - Rođen Kristofer Marlou (Christopher Marlowe), engleski lirski i dramski pjesnik, najveći dramatičar engleske renesanse prije Šekspira (Shakespeare). Svojim najznačajnijim djelom "Historija tragičnog života i smrti dr. Fausta" (The Tragical History of the Life and Death of Doctor Faustus) ili skraćeno "Dr. Faust" utvrdio se kao otac engleske tragedije.

1725. – Nikola Žozef Kinjo (Nicolas-Joseph Cugnot), francuski pronalazač, poznat po tome što je izumio prvi automobil na svijetu, rođen je na današnji dan. Godine 2010., 241 godinu nakon nastanka Kinjovog vozila, grupa učenika iz njegovog rodnog grada i Nacionalnog konzervatorijuma napravila je repliku tog vozila, koja je izložena iste godine na Pariskom salonu automobila, a danas se nalazi u rodnom mestu Kinjoa, Vua Vakonu (Meza), izložena u jednom od tamošnjih lokalnih udruženja.

1770. - Umro italijanski violinski virtuoz i kompozitor Đuzepe Tartini (Giuseppe), koji je uveo novine u tehniku sviranja i građenja violina. Komponovao je mnoštvo violinskih koncerata i sonata, uključujući sonatu "Đavolji triler".

1777. - Rođen srbijanski državnik i pisac prota Mateja Nenadović, tvorac i prvi predsjednik Praviteljstvujuščeg sovjeta - prve srpske vlade. Sa stricem Jakovom je u valjevskoj i šabačkoj nahiji pokrenuo Prvi srpski ustanak. Poslije Drugog srpskog ustanka postao je valjevski knez, ali je penzionisan zbog nesuglasica s knezom Milošem Obrenovićem, a zbog sukoba s knezom Mihailom 1840. prognan je iz Srbije. Vratio se 1842., kad su Obrenovići svrgnuti s vlasti i postao je državni savjetnik. Napisao je "Memoare", jedno od najboljih memoarskih djela srpske književnosti, pune podataka o događajima i ljudima iz vremena Prvog srpskog ustanka.

1815. - Francuski car Napoleon I napustio mediteransko ostrvo Elba, na koje protjeran poslije abdikacije 1814. Krenuvši s malom grupom sljedbenika, ušao je u Pariz i vratio vlast, čime je počela njegova druga vladavina, poznata kao "sto dana", okončana u junu 1815. vojnim porazom kod Vaterloa.