Proljeće bi trebalo da bude nešto toplije u odnosu na višegodišnji prosjek

Prema raspoloživim prognostičkim materijalima klimatološko proljeće, period od 1. marta do 31. maja, ove fgodine trebalo bi da bude nešto toplije u odnosu na višegodišnji prosjek koji se odnosi na period 1981-2010. godine, javlja Anadolija.

Temperaturna odstupanja neće biti u toj mjeri izražena kao što su bila u decembru ili februaru protekle zimske sezone, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda (FHMZ) BiH.

Prognoza

Vjerovatnoća ostvarenja prognoze je umjerena i kreće se do 40 posto. Izgledno je da bi sva tri mjeseca mogla biti toplija ili u granicama prosjeka u odnosu na referentni niz. Veća temperaturna odstupanja se očekuju u sjevernim područjima Bosne i Hercegovine.

- Proljeće 2024, u poređenju sa istim razdobljem prošle godine, trebalo bi biti nešto toplije. Iako se očekuje nešto toplije vrijeme, nisu isključeni hladni periodi sa izraženim negativnim temperaturama zraka. Pojava mraza moguća je do treće dekade aprila. Očekivani broj mraznih dana (minimalna temperatura zraka ispod 0,0 stepeni) u Bosni tokom proljeća 2024. je do 13, a na području južne Hercegovine do tri mrazna dana - navedeno je iz FHMZ-a BiH.

Ukupna sezonska suma padavina prema istim prognostičkim materijalima trebala bi u centralnim i većem dijelu južnih područja Bosne i Hercegovine biti u granicama višegodišnjeg prosjeka.

Padavine

Nadprosječne sume padavina prognoziraju se na području Posavine i Semberije. Raspored padavina bit će neujednačen, a najmanje padavina prognozira se sredinom proljetnog perioda. Očekivane ukupne količine padavina trebale bi biti manje u odnosu na proljeće 2023. godine. Dostupni prognostički materijali po pitanju padavina, predviđaju ispod 40 posto vjerovatnoću ostvarenja prognoze. Pojava snijega je izgledna, ali periode padanja snijega u ovom tipu prognoze nije moguće prognozirati.

Iz FHMz-a napominju da je prognoza padavina na duži vremenski period složenija i sa manjom vjerovatnoćom za uspješnost u odnosu na prognozu temperature.