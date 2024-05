Video / Zapalio se Deltin avion, putnici hodali po krilu

- Mislim da su ljudi reagovali panično, bilo je malo gužve u prolazima na putu do izlaza. Ali, generalno je to bila prilična glatka evakuacija. Drago mi je da se to dogodilo na tlu kod kapije za iskrcavanje, to je najbolje mjesto na kojem se možete nadati evakuaciji - rekao je za KOMO news jedan od putnika.



Iz kompanije Delta Airlines su za "The New York Post" naveli kako su tobogani postavljeni iz opreza, a da su putnici iskrcani preko zadnjeg dijela letjelice.