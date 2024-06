Završena prva predsjednička debata Bajdena i Trampa: Obilježile je žestoke uvrede

Nakon što je voditeljica insistirala na ovoj temi, Tramp je rekao da "želi čistu vodu i čist vazduh", a onda je kazao da su sve to imali dok je on bio predsjednik.

- Džo, zemlja nam se raspada dok mi ovdje pričamo. Ako on pobijedi, nećemo imati zemlju uopšte. Pustio je ljude iz zatvora i ko zna koga sve u ovu zemlju. On je najgori predsjednik ikada - istakao je Tramp.

4:39 Završnim riječima oba kandidata završena predsjednička kampanja. Prvi dojam je da je Tramp bio više u ofanzivi, iako ni Bajden nije štedio protiv kandidata. To je i logično sa aspekta da onaj ko je na vlasti mora opravdavati svoje poteze.

- Njegov sin je osuđenik za težak zločin, a on priča o osuđenicima. I Džoa bi trebalo osuditi za smrti na granici, zato što je rekao Ukrajincima da će im dati milijarde za kontrausluge. Ja nisam uradio ništa pogrešno - kazao je Tramp.

- Spasili smo Izrael, najveća smo mu podrška, Hamas mora da nestane, mora biti eliminisan, ali morate da budete oprezni kako to radite - rekao je Bajden.

On je izraelsku upotrebu velikih avionskih bombi nazvao nepotrebnim.

- Ovo što je on izgovorio nema veze sa vezom - poručio je Tramp.

3:48 Voditelj je upitao Trampa o napadu na Kapitol, a on je kazao da nije pozivao na nasilje, već je pružio podršku mirnom protestu.

- Za vrije moje administracije ni to, ni napad Hamasa se ne bi desio - naveo je.

Tramp je poručio da Putin ne bi napao Ukrajinu da je on predsjednik te kazao da ga je Bajden možda i podstakao na taj korak. Na to se Bajden samo nasmijao.

Tramp je negirao da je ikada dao takvu primedbu, kazao je da je to izmišljena izjava.

3:20 Sljedeća tema je abortus. Bajden je kazao da je Tramp čovjek koji tvrdi da savezne države trebaju odlučivati o abortusu.

- Ta ideja da građanska prava vratimo na nivo država ne valja. Imamo mnogo mladih žena koje siluju članovi porodice - istakao je Bajden, a Tramp je odgovorio:



- Mnoge mlade žene su ubijene od strane ljudi kojima je on dopustio da pređu granice. Naše granice su najopasnije mjesto na svijetu. Pobačaj je u nadležnosti država.

Bajden je naglasio da podržava Ro protiv Vejda i kazao da je suludo reći da su osnivači SAD željeli da političari donose odluke o ženskom zdravlju. Tramp je pitao da li to znači da se može oduzeti život djetetu i nakon rođenja, a Bajden je odgovorio:

- To nije istina. Govorimo o tome kad je život žene ugrožen, mi se ne zalažemo za abortus u kasnom stadijumu trudnoće. Šta ako republikanci univerzalno zabrane pobačaj u zemlji? Ja to neću potpisati, a on hoće. O tome čitajte i ovdje.

3:13 Tramp je rekao da su druge zemlje svijeta kopirale SAD zbog ekonomije, no pandemija je poremetila mnogo toga.Optužio je Bajdena da je napravio haos na tržištu, kao i po pitanju emigranata.

- On je mnogo lošeg uradio, unazadio nas je - naveo je Tramp.