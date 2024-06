Sutra u "Dnevnom avazu" čitajte intervju sa Stivenom Levickim: "Tramp ima autokratski plan"

U vikend dvobroju čitajte ekskluzivni intervju sa Stivenom Levickim (Steven Levitsky), direktorom Centra za latinoameričke studije „David Rockefeller“ na Univerzitetu u Harvatdu Harvardu.. S Danielom Ciblatom (Ziblatt) je autor knjige "Kako demokratije umiru" (How Democracies Die), bestselera lista "New York Times“, koja je prevedena na 25 jezika, a upozorava na opasnost koju za američku demokratiju predstavlja Donald Tramp (Trump).

S profesorom Levickim razgovarali smo o Donaldu Trampu i predstojećim američkim izborima, stanju demokratije u svijetu, slabostima bh. konsocijacijskog modela, te dubinskoj transformaciji koja se dešava u američkom društvu.

Levitski u razgovoru za "Avaz“ ističe da bi pobjeda Trampa u SAD bila prijetnja za cijelu demokratiju u svijetu.

- Trampove šanse su 50:50. Ankete su blizu. Bilo bi užasno za demokratiju Sjedinjenih Država, ali i svijeta. Kada je izabran 2016., bilo je jasno, prema njegovoj retorici, čak i tokom kampanje, da je opasnost. Tada se Amerikancima možda moglo oprostiti što nisu shvatili da je on autokratska prijetnja. Ali nakon 2020. i pokušaja da ukrade izbore i izvede de facto državni udar, svi Amerikanci moraju biti svjesni da je Tramp autokratska figura te da će, ako ga izaberemo opet, to biti naša kolektivna krivica. Tramp će biti mnogo gori u drugom mandatu nego što je bio u prvom. Vladat će, vjerovatno, slično kao Viktor Orban u Mađarskoj. Tramp je izuzetno ljut zbog prošlog poraza, 2016. nije očekivao da bude predsjednik, nije imao iskustva, nije imao tim, a nije imao ni plan. Ali sada ima plan i on je vrlo autokratski. On otvoreno govori glasačima da namjerava da upotrijebi državu za obračun s političkim protivnicima. Mislim da ćemo imati otvoreni pokušaj autokratije, što će imati veliki utjecaj na ostatak svijeta. Autokrati širom svijeta će gledati njegov primjer i reći - pa, ako predsjednik SAD može hapsiti novinare i koristiti vojsku protiv demonstranata i hapsiti neprijatelje, mogu i ja – kaže Levitski.

