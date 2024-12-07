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Zelenski nakon sastanka sa Trampom: "Svi želimo da rat završi"

Makron je organizirao trilateralni sastanak, dok je u isto vrijeme bio domaćin večernje svečanosti koja obilježava obnovu katedrale

Tramp, Makron i Zelenski. AP

El. T

7.12.2024

Novoizabrani američki predsjednik Donald Tramp, francuski predsjednik Emanuel Makron (Emmanuel Macron) i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski sastali su se danas u Parizu, neposredno prije svečanosti povodom otvaranja obnovljene katedrale Notre-Dame.

Makron je organizirao trilateralni sastanak, dok je u isto vrijeme bio domaćin večernje svečanosti koja obilježava obnovu katedrale, pet godina nakon požara.

Predsjednik Zelenski i evropski čelnici izrazili su zabrinutost da bi Trump mogao povući američku vojnu pomoć Ukrajini u krucijalnom trenutku njezine borbe protiv ruske invazije.

Makron je snažan pristaša NATO saveza i ukrajinske borbe, dok Tramp smatra da europske zemlje trebaju platiti više za svoju zajedničku obranu. Rekao je da se treba ispregovarati završetak rata.

Ukrajinski predsjednik Zelenski rekao je da je sastanak s Trumpom i Macronom bio "dobar i produktivan". "Svi želimo da ovaj rat završi što je prije moguće na pošten način. Razgovarali smo o našim ljudima, situaciji na terenu i pravednom miru", napisao je Zelenski na X-u.

- Nastavimo sa zajedničkom akcijom za mir i sigurnost-  izjavio je francuski šef države nakon što je u Elizejskoj dvorani okupio Zelenskog i Trumpa.

# EMMANUEL MACRON
# VOLODIMIR ZELENSKI
# DONALD TRAMP
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