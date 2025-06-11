SAD evakuiše diplomate iz Iraka zbog iranskih prijetnji

Sjedinjene Američke Države evakuišu dio diplomatskog osoblja iz svoje ambasade u Bagdadu, potvrdio je u srijedu zvaničnik američkog State Departmenta za agenciju Anadolu.

- Predsjednik Tramp posvećen je očuvanju sigurnosti Amerikanaca, kako kod kuće, tako i u inostranstvu. U skladu s tim, stalno procjenjujemo broj i status osoblja u našim ambasadama. Na osnovu naše najnovije analize, odlučili smo smanjiti prisustvo naše misije u Iraku - navodi se u izjavi.

Prijetnje napadom na američke baze

Nije precizirano koliki dio osoblja je obuhvaćen evakuacijom niti da li se odnosi na sve američke diplomate u Iraku.

Prijetnje su uslijedile ranije tokom dana, kada je iranski ministar odbrane Aziz Nasirzadeh zaprijetio da će Iran napasti američke baze u regiji ukoliko dođe do oružanog sukoba oko iranskog nuklearnog programa.

- Ako nametnu rat Iranu, SAD će nesumnjivo pretrpjeti veće gubitke nego mi - rekao je Nasirzadeh novinarima u Teheranu.

Dodao je da su sve američke baze u regiji u dometu iranskih projektila i da će Iran bez oklijevanja djelovati protiv njih, čak i na teritoriji država domaćina.

Nasirzadeh je istakao da je Iran značajno unaprijedio odbrambene kapacitete te da su operativne snage "potpuno opremljene i spremne za mogući sukob".

Izjava dolazi dan nakon što je komandant američke Centralne komande (CENTCOM) general Majkl Kurilja (Michael Kurilla) pred Kongresom izjavio da je predsjedniku Trampu predstavio "niz opcija" za sprečavanje Irana da dođe do nuklearnog oružja.

Indirektni pregovori Vašingtona i Teherana

Na pitanje predsjedavajućeg Odbora za oružane snage Mikea Rogersa da li je CENTCOM spreman na upotrebu sile ako Iran nastavi sa nuklearnim aktivnostima, Kurilja je odgovorio potvrdno.

Uprkos teškim prijetnjama, indirektni pregovori između Vašingtona i Teherana, uz posredovanje Omana, i dalje traju. Ključno pitanje ostaje iranski program obogaćivanja uranijuma, dok SAD traži njegov potpuni prekid, Iran insistira da se radi o neotuđivom pravu.

Šesta runda nuklearnih pregovora zakazana je za nedjelju u Muskatu.

Predsjednik Tramp izjavio je u srijedu da je sve manje uvjeren da će Iran pristati da obustavi obogaćivanje uranijuma, nagovještavajući mogućnost vojnog odgovora ako diplomatija ne uspije.