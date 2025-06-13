Dok Iran izvodi napade odmazde: Tramp razgovarao s Netanjahuom

Američki predsjednik Donald Tramp (Trump) razgovarao je telefonom s izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom (Netanyahu) u petak, dok je Iran nastavio s kontranapadima nakon što je Izrael rano u petak izveo široke napade na njegove balističke rakete i nuklearne programe, javlja Anadolu.

Zvaničnik Bijele kuće potvrdio je telefonski poziv, ali dodatni detalji nisu poznati.

Povrijeđeno najmanje 35 Izraelaca

Najmanje 35 Izraelaca je povrijeđeno, uključujući dvoje u kritičnom stanju, u iranskim kontranapadima na Izrael, objavile su izraelske novine.