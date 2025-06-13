Dok Iran izvodi napade odmazde: Tramp razgovarao s Netanjahuom

Američki predsjednik Donald Tramp (Trump) razgovarao je telefonom s izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom (Netanyahu) u petak, dok je Iran nastavio s kontranapadima nakon što je Izrael rano u petak izveo široke napade na njegove balističke rakete i nuklearne programe, javlja Anadolu.
Zvaničnik Bijele kuće potvrdio je telefonski poziv, ali dodatni detalji nisu poznati.
Povrijeđeno najmanje 35 Izraelaca
Najmanje 35 Izraelaca je povrijeđeno, uključujući dvoje u kritičnom stanju, u iranskim kontranapadima na Izrael, objavile su izraelske novine.
Ranije je izraelski vojni radio objavio da hitne službe djeluju na pogođenim područjima.
Izraelska vojska saopćila je da su desetine raketa lansirane iz Irana i da sistemi protuzračne odbrane rade na njihovom presretanju.
Zbog raketa iz Irana oglasile su se sirene širom Izraela, uključujući Tel Aviv, Jerusalem i Haifu, signalizirajući nacionalnu pripravnost.
Ispaljeno oko 100 balističkih raketa
Izraelski list "Yedioth Ahronoth" objavio je da je Iran ispalio oko 100 balističkih raketa prema Izraelu. Kanal 14 potvrdio je da je jedna raketa pogodila Tel Aviv, uzrokujući oblake dima koji su se dizali s mjesta napada.
Izraelski vojni radio je saopćio da je nakon raketnog napada izbio požar u blizini sjedišta Ministarstva odbrane u Tel Avivu.
Izrael je započeo vojnu operaciju rano u petak, ciljajući iranske nuklearne i vojne objekte i ubijajući njihove glavne vojne komandante i naučnike. Napadi su se nastavili do petka navečer, a pogođeni su gradovi poput Teherana, Natanza, Tabriza i Isfahana.
Iranski vrhovni vođa, ajatolah Ali Khamenei, obećao je oštar odgovor, koji je počeo u petak navečer.
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