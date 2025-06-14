Bijes i ogorčenje na ulicama Teherana: "Kaznit ćemo ih"

Stanovnici iranske prijestonice Teherana izrazili su bijes i ogorčenje nakon smrtonosnih izraelskih zračnih napada koji su pogodili grad. Njihove reakcije dolaze usred rastućih tenzija između Irana i Izraela, uz sve veću zabrinutost da bi sukob mogao dodatno eskalirati i proširiti se na regiju.
"Šta očekuju zauzvrat?"
- Ubili su naše komandante i šta sada očekuju zauzvrat? Poljubac? Kaznit ćemo ih – oko za oko - rekao je za agenciju AP vozač taksija u Teheranu Mahmud Dori (Mahmoud Dorri), 29-godišnjak.
Učiteljica Pari Purgazi (Pari Pourghazi), 31 godina, izjavila je da u potpunosti podržava odlučnost svoje zemlje da se suprotstavi izraelskim vlastima, posebno nakon, kako je navela, višegodišnjeg izraelskog napada na Gazu.
"Misle da mogu šta hoće"
- Niko ne zaustavlja Izraelce. Misle da mogu raditi šta hoće, kad hoće. Iran im je pokazao da nisu u pravu, ma koliko god bombardovali Gazu ili Liban - rekla je.
Ipak, među građanima ima i onih koji se ne zalažu za direktnu odmazdu. Mehaničar Hušang Ebadi (Houshang Ebadi), 61 godina, poručio je da, iako podržava svoju zemlju, priželjkuje mir.
- Izraelci su pogriješili napadom, ali se nadam da će se ovo zaustaviti. Rat nikome ništa dobro ne donosi - kazao je.
Izrael je svoje napade na Teheran opravdao tvrdnjama da time želi spriječiti Iran u razvoju nuklearnog oružja. Premijer Izraela Benjamin Netanjahu (Netanyahu) rekao je da je Iran udaljen samo nekoliko mjeseci od pravljenja bombe. Napadi su dodatno rasplamsali jedan od najopasnijih sukoba na Bliskom istoku u posljednjim godinama.
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