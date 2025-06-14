Bijes i ogorčenje na ulicama Teherana: "Kaznit ćemo ih"

Stanovnici iranske prijestonice Teherana izrazili su bijes i ogorčenje nakon smrtonosnih izraelskih zračnih napada koji su pogodili grad. Njihove reakcije dolaze usred rastućih tenzija između Irana i Izraela, uz sve veću zabrinutost da bi sukob mogao dodatno eskalirati i proširiti se na regiju. "Šta očekuju zauzvrat?" - Ubili su naše komandante i šta sada očekuju zauzvrat? Poljubac? Kaznit ćemo ih – oko za oko - rekao je za agenciju AP vozač taksija u Teheranu Mahmud Dori (Mahmoud Dorri), 29-godišnjak.

Učiteljica Pari Purgazi (Pari Pourghazi), 31 godina, izjavila je da u potpunosti podržava odlučnost svoje zemlje da se suprotstavi izraelskim vlastima, posebno nakon, kako je navela, višegodišnjeg izraelskog napada na Gazu. "Misle da mogu šta hoće" - Niko ne zaustavlja Izraelce. Misle da mogu raditi šta hoće, kad hoće. Iran im je pokazao da nisu u pravu, ma koliko god bombardovali Gazu ili Liban - rekla je. Ipak, među građanima ima i onih koji se ne zalažu za direktnu odmazdu. Mehaničar Hušang Ebadi (Houshang Ebadi), 61 godina, poručio je da, iako podržava svoju zemlju, priželjkuje mir.