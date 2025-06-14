Drama u Dubaiju: Gorio neboder od 67 spratova, evakuirano skoro 4.000 ljudi

Ogroman požar zahvatio je zgradu sa 67 spratova u Dubaji Marini u petak, što je navelo vlasti da evakuiraju skoro 4.000 ljudi. Prema izvještaju lista "Khaleej Times", stotine stanara su izjavile da protivpožarni alarmi nisu radili i da su za požar saznali tek kada su osjetili dim ili kada su ih prijatelji pozvali.

Gust dim ispunio je stepeništa, pa su neki morali da koriste liftove da bi izašli iz zgrade. Mnogi su proveli noć napolju prije nego što su uspjeli da pronađu smještaj.

- Bio sam na 24. spratu sa suprugom kada smo osjetili miris nečeg što gori, oko 21:45. Provjerili smo stan, ali nismo ništa pronašli. Sa balkona smo vidjeli vatrogasce i ljude napolju. Prijatelj nas je pozvao i rekao da ne može da uđe zbog požara. Obezbjeđenje nam je reklo da napustimo zgradu tek kada smo ih sami pozvali - rekao je jedan stanar za medije.

- Stepenište je bilo prepuno dima, pa smo koristili lift, koji je radio. Mojoj supruzi je pozlilo od dima. Čekali smo napolju 45 minuta prije nego što smo otišli u hotel. Kasnije smo vidjeli plamen na višim spratovima. Bilo je zastrašujuće - dodao je stanar.

Neki stanari su bili ogorčeni jer bezbjednosni sistemi u zgradi nisu funkcionirali.

- Požarni alarm se nikada nije oglasio. Saznali smo tek sat kasnije preko poruke od prijatelja. Stepeništa su bila puna dima, pa smo koristili lift. I u lobiju je bilo dima. Da nam ljudi nisu pomogli, možda ne bismo uspjeli da izađemo - rekao je jedan stanar sa 28. sprata.