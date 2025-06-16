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NAKON NAPADA IZRAELA

Objavljeni satelitski snimci nuklearnih postrojenja u Iranu: Prikazana oštećenja

Povodom ovih napada Iran je zatražio hitan sastanak s predstavnicima Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA)

Satelitski snimci - Avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
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A. O.

16.6.2025

Nove satelitske snimke nuklearnih postrojenja Irana, objavila je američka kombanija Maxar Technologies, nakon što je Izrael izveo još jedan zračni udar po ovim izuzetno važnim objektima za Iran.

Kako je prikazano, vidi se šteta na jednom od ključnih iranskih postrojenja za obogaćivanje uranija u blizini Natanza, južno od grada Teherana, a analiza pokazuje da je pogođeno nekoliko zgrada u sjeverozapadnom sektoru objekta.

Na sjeveru Irana, snimci prikazuju oštećenja na dijelovima postrojenja za proizvodnju raketa Shahid Modarres Garrison u blizini Bid Kaneha, jugozapadno od Teherana. Navodno je ta lokacija jedno od ključnih postrojenja za balističke rakete u zemlji, koje se posljednjih godina širi, prema istrazi Reutersa. 

Povodom ovih napada Iran je zatražio hitan sastanak s predstavnicima Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA), a za to je dobio podršku i Kine, Venecuele te Rusije.

Bonus video:

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# TEHERAN
# IZRAEL
# IRAN
# NAPADI
# SNIMCI
# URANIJ
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