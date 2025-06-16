Tramp smatra isključenje Rusije iz G7 "velikom greškom"

Dok su lideri G7 dolazili na samit u Kanadi, američki predsjednik Donald Tramp (Trump) izrazio je žaljenje zbog isključenja Rusije iz ove grupe.

Uoči zvaničnog početka samita sedam vodećih demokratskih ekonomija svijeta, Tramp je izjavio da odluku o izbacivanju Rusije smatra "vrlo velikom pogreškom".

- Mislim da rata sada ne bi ni bilo da je Rusija još uvijek u grupi - rekao je kanadskom premijeru Marku Karniju (Carney), napomenuvši da odsustvo ruskog predsjednika Vladimira Putina otežava rješavanje globalnih problema.

Grupa sedam najvećih industrijskih sila postoji od 1975. godine, a Rusija je postala punopravna članica 2002, kada je grupa privremeno nazvana G8.

Ipak, 2014. godine Rusija je isključena nakon aneksije ukrajinskog poluostrva Krim. Od tada grupa ponovo funkcioniše kao G7, koju čine Kanada, Sjedinjene Američke Države, Velika Britanija, Njemačka, Francuska, Italija i Japan.

Tramp je rekao da je Putin bio veoma pogođen zabranom učešća, dodavši da upravo zbog toga danas razgovara samo s njim.

Iako je istakao da trenutno nije pravo vrijeme za povratak Rusije, Tramp je ponovio da je njeno isključenje u prošlosti bila pogrešna odluka.