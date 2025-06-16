Iranski predsjednik: Ne želimo rat, ali ćemo odgovoriti na napade

Iranski predsjednik Masud Pezeškijan (Masoud Pezeshkian) izjavio je da Iran ne teži eskalaciji sukoba s Izraelom, ali da će na svaki napad odgovoriti proporcionalno, prenijela je iranska državna novinska agencija.

Ove riječi Pezeškijan je iznio tokom telefonskog razgovora s turskim predsjednikom Redžepom Tajipom Erdoanom (Recep Tayyip Erdoğan).

- Iranska naučna, vojna i civilna postrojenja našla su se na meti izraelske agresije, pri čemu su stradali civili, naučnici i vojni zvaničnici - rekao je Pezeškijan.

Naglasio je da učešće Irana u pregovorima o nuklearnom programu sa Sjedinjenim Američkim Državama zavisi "isključivo od prekida napada cionističkog režima na zemlje u regiji".

Turski predsjednik Erdoan, prema izvještaju turske državne agencije, poručio je Pezeškijanu da je Turska spremna preuzeti ulogu posrednika kako bi doprinijela smirivanju sukoba i podržala obnovu pregovora o nuklearnom programu.

Besplatno se pretplatite na Youtube kanal AvazTV.