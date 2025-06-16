Iranski predsjednik: Ne želimo rat, ali ćemo odgovoriti na napade

Iranski predsjednik Masud Pezeškijan (Masoud Pezeshkian) izjavio je da Iran ne teži eskalaciji sukoba s Izraelom, ali da će na svaki napad odgovoriti proporcionalno, prenijela je iranska državna novinska agencija.
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MASUD PEZEŠKIJAN
Iranska naučna, vojna i civilna postrojenja našla su se na meti izraelske agresije, pri čemu su stradali civili, izjavio je Pezeškijan
AP
Iranski predsjednik Masud Pezeškijan (Masoud Pezeshkian) izjavio je da Iran ne teži eskalaciji sukoba s Izraelom, ali da će na svaki napad odgovoriti proporcionalno, prenijela je iranska državna novinska agencija.
Ove riječi Pezeškijan je iznio tokom telefonskog razgovora s turskim predsjednikom Redžepom Tajipom Erdoanom (Recep Tayyip Erdoğan).
- Iranska naučna, vojna i civilna postrojenja našla su se na meti izraelske agresije, pri čemu su stradali civili, naučnici i vojni zvaničnici - rekao je Pezeškijan.
Naglasio je da učešće Irana u pregovorima o nuklearnom programu sa Sjedinjenim Američkim Državama zavisi "isključivo od prekida napada cionističkog režima na zemlje u regiji".
Turski predsjednik Erdoan, prema izvještaju turske državne agencije, poručio je Pezeškijanu da je Turska spremna preuzeti ulogu posrednika kako bi doprinijela smirivanju sukoba i podržala obnovu pregovora o nuklearnom programu.