SAD šalje nosač aviona na Bliski istok

Američki nosač aviona USS Nimitz krenuo je prema Bliskom istoku, dok je značajan broj američkih aviona za dopunu goriva prebačen u Evropu kako bi se osigurale dodatne mogućnosti za predsjednika Donalda Trampa (Trump), potvrdila su dvojica američkih zvaničnika za Reuters.

Jedan od zvaničnika naglasio je da je premještanje bilo unaprijed planirano, ali se odvija u vrijeme eskalacije napetosti između Irana i Izraela, koje su do sada rezultirale stotinama žrtava i uključile napade na ključne vojne i energetske ciljeve.

Predsjednik SAD-a Donald Tramp izjavio je tokom konferencije za novinare na samitu G7 u Kanadi da Iran pokazuje znakove želje za smirivanjem sukoba, ali je izrazio sumnju da za to još ima vremena.

- Da, žele razgovarati, ali to su trebali učiniti ranije. Iran ne pobjeđuje u ovom ratu - rekao je Tramp na pitanje da li je primio poruke preko posrednika.

Tramp je dodao da je sukob "bolan za obje strane" i pozvao Iran da odmah započne pregovore.

- Trebali bi početi razgovarati odmah, prije nego što bude prekasno - poručio je.

Na pitanje novinara šta bi potaknulo SAD na direktno vojno uključivanje, Tramp je kratko odgovorio: "O tome ne želim govoriti."

Tramp je ranije izjavio da će SAD nastaviti podržavati odbranu Izraela, ali nije želio potvrditi da li je tražio od izraelskog premijera Benjamina Netanjahua da obustavi napade na Iran