Jerusalem Post: Tramp će dati zadnju šansu Iranu

Američki predsjednik Donald Tramp (Trump) planira ponuditi Iranu "posljednju priliku" za postizanje dogovora, prenosi Jerusalem Post, pozivajući se na američke i evropske zvaničnike. Prema neslužbenim informacijama, nova ponuda mogla bi biti povoljnija od one prije desetak dana, ali bi i dalje bila zasnovana na američkom zahtjevu za potpunom zabranom obogaćivanja uranija.

Iran je, prema istom izvoru, preko Omana i Katara pokušao posredovati s američkom administracijom kako bi se zaustavili izraelski napadi i obnovili pregovori o nuklearnom programu. Saudijska Arabija, navodno, djeluje kroz zaseban kanal s istim ciljem – postizanjem primirja.

Tramp je danas potvrdio da se Iran obratio SAD-u: "Izgleda da Iran ne dobija ovaj rat. Moraju razgovarati prije nego što bude prekasno".

SAD pojačava vojno prisustvo u regiji

Istovremeno, SAD šalje nosač aviona USS Nimitz i 30 aviona za dopunu goriva u regiju, a prema izvorima Jerusalem Posta, pripremaju se uvjeti za mogući američki napad ako Tramp da odobrenje.

Međutim, unutar američke administracije postoji nesuglasica – dok CENTCOM (glavno zapovjedništvo vojske) podržava učešće u izraelskoj ofanzivi, neki visoki zvaničnici i dio Trampove političke baze protive se vojnom angažmanu SAD-a.

Netanjahu odbacuje pregovore

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu (Netanyahu) odbio je pokušaje Teherana za prekid vatre, nazvavši ih "lažnim pregovorima".

- Imamo veoma čvrste obavještajne podatke o tome - rekao je za ABC. Izraelski zvaničnici ističu da Izrael još uvijek nije zvanično kontaktiran i da "nastavljaju s napadima na ciljeve u Iranu".

Bivši zamjenik pomoćnika američkog ministra odbrane Dan Šapiro (Shapiro) izjavio je da Tramp ovim vojnim pripremama želi izvršiti pritisak na Iran da prihvati uvjete koje je ranije odbio – ukidanje svakog obogaćivanja uranija potrebnog za izradu nuklearnog oružja.