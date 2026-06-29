Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

FIFA ODREDILA

Poznato ko će dijeliti pravdu na utakmici SAD i BiH

Bit će mu to druga utakmica na ovogodišnjem Svjetskom prvenstvu u Sjevernoj Americi

Rafael Klaus. AP

M. Až.

29.6.2026

Svjetska krovna kuća nogometa odredila je sudijsku ekipu za historijsku utakmicu reprezentacije Bosne i Hercegovine protiv Sjedinjenih Američkih Država u šesnaestini finala Svjetskog prvenstva.

Glavni sudija bit će Brazilac Rafael Klaus (Raphael Claus). Ovaj 46-godišnji arbitar do sada nije sudio utakmice reprezentacijama Bosne i Hercegovine i Sjedinjenih Američkih Država.

Bit će mu to druga utakmica na ovogodišnjem Svjetskom prvenstvu u Sjevernoj Americi.

Tokom dosadašnje karijere dijelio je pravdu na 318 utakmica, a u prosjeku pokazuje 4,41 žuti i 0,14 crvenih kartona po meču.

Klaus je poznat po tome što od igrača zahtijeva strogu disciplinu na terenu.

Pomagat će mu njegovi sunarodnjaci Danilo Manis i Rodrigo Figeiredo.

Ulogu četvrtog sudije obavljat će Argentinac Darijo Herera (Darío Herrera), dok je za rezervnog pomoćnog sudiju imenovan Kristijan Navaro (Cristian Navarro).

# ZMAJEVI
# SAD
# BIH
# MUNDIJAL 2026
# RAPHAEL CLAUS
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (4)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.