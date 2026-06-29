Poznato ko će dijeliti pravdu na utakmici SAD i BiH

Svjetska krovna kuća nogometa odredila je sudijsku ekipu za historijsku utakmicu reprezentacije Bosne i Hercegovine protiv Sjedinjenih Američkih Država u šesnaestini finala Svjetskog prvenstva.

Glavni sudija bit će Brazilac Rafael Klaus (Raphael Claus). Ovaj 46-godišnji arbitar do sada nije sudio utakmice reprezentacijama Bosne i Hercegovine i Sjedinjenih Američkih Država.

Bit će mu to druga utakmica na ovogodišnjem Svjetskom prvenstvu u Sjevernoj Americi.

Tokom dosadašnje karijere dijelio je pravdu na 318 utakmica, a u prosjeku pokazuje 4,41 žuti i 0,14 crvenih kartona po meču.

Klaus je poznat po tome što od igrača zahtijeva strogu disciplinu na terenu.

Pomagat će mu njegovi sunarodnjaci Danilo Manis i Rodrigo Figeiredo.

Ulogu četvrtog sudije obavljat će Argentinac Darijo Herera (Darío Herrera), dok je za rezervnog pomoćnog sudiju imenovan Kristijan Navaro (Cristian Navarro).