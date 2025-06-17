Tramp: Svi se trebaju evakuisati iz Teherana

Predsjednik SAD Donald Tramp (Trump) ranije se vratio sa sastanka zemalja skupine G7 zbog situacije na Bliskom istoku, a ubrzo se oglasio i na Truth Social, a svojim statusom privukao je pažnju mnogih.

Tramp je izjavio da bi se svi stanovnici Teherana trebali evakuisati.

- Iran je trebao potpisati sporazum. Rekao sam im da potpišu. Kakva sramota, kakva šteta ljudskih života. Jednostavno rečeno - Iran ne može imati nuklearno oružje. To sam govorio iznova i iznova. Svi se trebaju odmah evakuisati iz Teherana – bila je jasna poruka Trampa.