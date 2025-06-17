Tramp: Svi se trebaju evakuisati iz Teherana

Predsjednik SAD Donald Tramp (Trump) ranije se vratio sa sastanka zemalja skupine G7 zbog situacije na Bliskom istoku, a ubrzo se oglasio i na Truth Social, a svojim statusom privukao je pažnju mnogih.
Tramp je izjavio da bi se svi stanovnici Teherana trebali evakuisati.
- Iran je trebao potpisati sporazum. Rekao sam im da potpišu. Kakva sramota, kakva šteta ljudskih života. Jednostavno rečeno - Iran ne može imati nuklearno oružje. To sam govorio iznova i iznova. Svi se trebaju odmah evakuisati iz Teherana – bila je jasna poruka Trampa.
U idućoj svojoj objavi, on je kritikovao i svog dosadašnjeg saveznika Takera Karlsona (Tuckera Carlsona) kojem je poručio kako Iran ne može imati nuklearno oružje.
Nešto ranije oglasila se i glasnogovornica Bijele kuće Kerolajn Levit (Karoline Leavitt) koja je rekla kako je Tramp ranije napustio sastanak zemalja G7.
- Predsjednik Tramp je imao odličan dan na G7, čak je potpisao i veliki trgovinski sporazum s Ujedinjenim Kraljevstvom i premijerom Kirom Starmerom (Keirom). Mnogo toga je postignuto, ali zbog onoga što se dešava na Bliskom istoku, predsjednik Tramp će večeras otići nakon večere sa šefovima država - poručila je.
Iako Bijela kuća nije govorila o detaljima, mnogi pretpostavljaju kako ovo može značiti da će se Sjedinjene Američke Države direktno uključiti na strani Izraela u dešavanja u Iranu te da postoji mogućnost napada koji bi ciljali nuklearna postrojenja Irana.
Međutim, treba uzeti u obzir i činjenicu kako su se nedugo prije Trampovih statusa pojavile i informacije iz više zapadnih izvora kako Tramp namjerava Iranu ponuditi novi sporazum. U tom kontekstu, Trampovi statusi mogu se okarakterisati i kao stvaranje dodatnog pritiska na vlast u Teheranu u kontekstu nuklearnog sporazuma.