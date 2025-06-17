Ilon Mask objavio rezultate testiranja na droge

Američki multimilijarder Ilon Mask (Elon Musk) podijelio je na društvenoj mreži X rezultate svog testa na droge. "LOL", napisao je Mask, objavivši fotografiju rezultata testa koji pokazuju da nije pozitivan na nijednu od ispitivanih supstanci.



Podsjetimo, New York Times je nedavno izvijestio da je Mask tokom prošlogodišnje predizborne kampanje konzumirao značajne količine ketamina, ekstazija i halucinogenih gljiva.

Mask, izvršni direktor kompanija X, Tesla i SpaceX, ranije je javno izjavio da koristi male doze ketamina za ublažavanje depresivnih stanja, što mu, kako kaže, pomaže da radi efikasnije. NYT je svoje tvrdnje zasnovao na privatnim porukama i razgovorima s više od deset osoba koje poznaju Maska ili su s njim sarađivale.