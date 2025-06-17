Eksplozije u Teheranu: Nad sjevernim dijelom grada uzdiže se gust dim

Dvije snažne eksplozije odjeknule su u blizini hotela Espinas i iza zgrada Kosar u sjevernom dijelu Teherana, u četvrti Saadat Abad, prenosi Iran International, pozivajući se na izjavu očevidca.

Prema riječima građanina koji je dostavio snimak televiziji, iznad mjesta eksplozija uzdizao se gust dim, što ukazuje na još jedan ciljano izveden napad u centru iranske prijestonice.

Na dostavljenom videu vidi se i projektil ispaljen s teritorije Irana koji prelijeće grad Isfahan.

Očevidac navodi da se projektil kretao prema zapadu, ali njegovo konačno odredište ostaje nepoznato.

Agencija AFP javlja da su snažne detonacije odjeknule diljem grada, dok državna novinska agencija IRNA izvještava o "neprekidnim i intenzivnim" eksplozijama u različitim dijelovima Teherana.