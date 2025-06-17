Nova eksplozija kod sjedišta iranske državne televizije

Još jedna snažna eksplozija odjeknula je danas u blizini sjedišta iranske državne televizije IRIB, prema snimcima koje je dobila televizijska stanica Iran International.
Izrael je dan ranije po prvi put izveo napad na zgradu IRIB-a na sjeveru Teherana.
Ministar vanjskih poslova Izraela Gideon Sa’ar izjavio je da cilj vojne operacije izraelskih odbrambenih snaga (IDF) nije promjena režima u Iranu, iako bi to mogla biti posljedica.
- To nije cilj, iako bi mogao biti ishod - rekao je Sa’ar novinarima u Rišon Lecionu, gradu u centralnom dijelu Izraela koji je nedavno bio meta iranskih napada.
Sa’ar je naveo tri ključna cilja izraelske vojne kampanje u trenutnom sukobu.
- Prvo, nanijeti ozbiljnu štetu iranskom nuklearnom programu – s tim još nismo završili - kazao je.
Kao drugi cilj istakao je uništavanje balističkog raketnog programa iranskog režima, a kao treći – sprječavanje sprovođenja plana o uništenju države Izrael.
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