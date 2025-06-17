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TEHERAN

Nova eksplozija kod sjedišta iranske državne televizije

Izrael je dan ranije po prvi put izveo napad na zgradu IRIB-a na sjeveru Teherana

Nova eksplozija u Teheranu. Iran International

M. Až.

17.6.2025

Još jedna snažna eksplozija odjeknula je danas u blizini sjedišta iranske državne televizije IRIB, prema snimcima koje je dobila televizijska stanica Iran International.

Izrael je dan ranije po prvi put izveo napad na zgradu IRIB-a na sjeveru Teherana.

Ministar vanjskih poslova Izraela Gideon Sa’ar izjavio je da cilj vojne operacije izraelskih odbrambenih snaga (IDF) nije promjena režima u Iranu, iako bi to mogla biti posljedica.

- To nije cilj, iako bi mogao biti ishod - rekao je Sa’ar novinarima u Rišon Lecionu, gradu u centralnom dijelu Izraela koji je nedavno bio meta iranskih napada.

Sa’ar je naveo tri ključna cilja izraelske vojne kampanje u trenutnom sukobu.

- Prvo, nanijeti ozbiljnu štetu iranskom nuklearnom programu – s tim još nismo završili - kazao je.

Kao drugi cilj istakao je uništavanje balističkog raketnog programa iranskog režima, a kao treći – sprječavanje sprovođenja plana o uništenju države Izrael.

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# TEHERAN
# IZRAEL
# IRAN
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