Izrael izvodi napade na Teheran

Eksplozije su se čule u Teheranu u srijedu dok je izraelska vojska pokrenula nove zračne napade na iransku prijestolnicu, javlja Anadolu.

U saopćenju izraelske vojske navodi se da ratni avioni trenutno gađaju iranske vojne ciljeve u Teheranu.

Iranski mediji potvrdili su da su se eksplozije čule u istočnom Teheranu, a iz tog područja se vidi dim.