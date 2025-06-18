Izrael izvodi napade na Teheran

Eksplozije su se čule u Teheranu u srijedu dok je izraelska vojska pokrenula nove zračne napade na iransku prijestolnicu, javlja Anadolu.
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NOVE EKSPLOZIJE
Dim se diže nakon eksplozija u istočnom Teheranu, prema lokalnim medijima
Nove eksplozije u Teheran. Platforma X
Eksplozije su se čule u Teheranu u srijedu dok je izraelska vojska pokrenula nove zračne napade na iransku prijestolnicu, javlja Anadolu.
U saopćenju izraelske vojske navodi se da ratni avioni trenutno gađaju iranske vojne ciljeve u Teheranu.
Iranski mediji potvrdili su da su se eksplozije čule u istočnom Teheranu, a iz tog područja se vidi dim.