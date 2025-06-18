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NOVE EKSPLOZIJE

Izrael izvodi napade na Teheran

Dim se diže nakon eksplozija u istočnom Teheranu, prema lokalnim medijima

Nove eksplozije u Teheran. Platforma X

Anadolija

18.6.2025

Eksplozije su se čule u Teheranu u srijedu dok je izraelska vojska pokrenula nove zračne napade na iransku prijestolnicu, javlja Anadolu.

U saopćenju izraelske vojske navodi se da ratni avioni trenutno gađaju iranske vojne ciljeve u Teheranu.

Iranski mediji potvrdili su da su se eksplozije čule u istočnom Teheranu, a iz tog područja se vidi dim.

# TEHERAN
# IZRAEL
# IRAN
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