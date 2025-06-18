Kalas: Rusija predstavlja direktnu prijetnju EU

Rusija predstavlja direktnu prijetnju Evropskoj uniji kroz sabotaže i kibernetske napade. Njeni ogromni vojni izdaci sugeriraju, međutim, da predsjednik Vladimir Putin također planira koristiti svoje oružane snage negdje drugdje u budućnosti, upozorila je u srijedu šefica evropske diplomatije.

- Rusija je već direktna prijetnja Europskoj uniji - izjavila je povjerenica EU za vanjsku politiku, Kaja Kalas (Kallas).

Navela je niz ruskih kršenja zračnog prostora, provokativnih vojnih vježbi i napada na energetske mreže, cjevovode i podmorske kablove.

Plan za dugoročnu agresiju

Kalas je naglasila da Rusija već troši više na vojsku više nego 27 zemalja EU-a zajedno, a ove će godine uložiti više na odbranu nego u vlastito zdravstvo, obrazovanje i socijalnu politiku zajedno.

- To je dugoročni plan za dugoročnu agresiju. Ne trošite toliko na vojsku ako je ne planirate koristiti - poručila je Kallas evropskim poslanicima u Strasburu u Francuskoj.

- Evropa je napadnuta, a naš kontinent nalazi se u svijetu koji postaje sve opasniji - dodala je.

Generalni sekretar NATO-a Mark Rute (Rutte) izjavio je da Rusija u tri mjeseca proizvodi onoliko oružja i municije koliko 32 saveznika zajedno proizvedu u godini. Vjeruje da bi Rusija do kraja decenije mogla biti u poziciji pokrenuti napad na saveznika NATO-a. Akti sabotaže i kibernetičkih napada uglavnom su usmjereni na potkopavanje evropske podrške Ukrajini, tvrde vojni oficiri i stručnjaci.

U Evropi, ipak, raste zabrinutost da bi Rusija mogla pokušati testirati sigurnosnu garanciju NATO-a iz člana pet - obećanje da će napad na bilo kog od saveznika biti dočekan kolektivnim odgovorom svih 32 saveznika. Godine 2021. saveznici NATO-a priznali su da se značajni i kumulativni kibernetski napadi, u određenim okolnostima, mogu smatrati i oružanim napadom koji bi ih mogao navesti da aktiviraju član pet, ali do sada nije poduzeta nikakva akcija.

S obzirom na to da Trampova administracija sada okreće pogled na sigurnosne izazove na Bliskom istoku i u Kini, Evropa je prepuštena sama sebi i Ukrajini te se nalazi u nesigurnijem položaju.

Potcjenjivanje ruskih namjera

Prošle je sedmice šef njemačke vanjske obavještajne službe (BND), Bruno Kahl (Kal), upozorio je na potcjenjivanje ruskih namjera prema Zapadu i NATO-u.

- Vrlo smo sigurni, i za to imamo obavještajne dokaze, da je Ukrajina samo korak na putu prema Zapadu kazao je Kal za podcast Table Today 9. juna, prenosi njemačka novinska agencija dpa.

- Cilj Rusije je proširiti svoju sferu uticaja prema zapadu. Žele katapultirati NATO natrag u stanje u kome je bio krajem 1990-ih. Žele izbaciti Ameriku iz Evrope i upotrijebit će sva sredstva da to postignu - izjavio je čelnik BND-a.

- Upozorio je da se to mora zaustaviti u korijenu i da je odvraćanje najbeskrvniji način sprečavanja rata. Zemlje NATO-a spremaju se dogovoriti o novom obećanju o vojnim ulaganjima na samitu u Nizozemskoj sljedeće sedmice, ulažući milijarde dolara više u potrošnju vezanu uz sigurnost, prenosi AFP.