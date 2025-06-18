Tramp: Moguće je da iranski režim padne, imamo plan za sve scenarije

Američki predsjednik Donald Tramp (Donald Trump) prvi put se javno oglasio o budućnosti režima u Iranu. Iz Ovalnog kabineta poručio je da je "moguće da iranski režim padne".

- Naravno, sve se može desiti, zar ne - odgovorio je Tramp na pitanje novinara.

Na pitanje da li Sjedinjene Američke Države planiraju takav razvoj događaja, Tramp je odgovorio: "Imamo plan za sve", dodajući da će se u narednih sat vremena sastati sa savjetnicima u Situacionoj sobi, prenosi The Times of Israel.

Tramp je ponovo istakao da je Iran trebao prihvatiti američki prijedlog za nuklearni sporazum prije isteka roka od 60 dana koji je postavljen.

Upitan šta je dovelo do prelaska sa podrške pregovorima na mogućnost američkog napada na iranska nuklearna postrojenja, Tramp je ukazao na posljedice izraelskog napada na Islamsku Republiku koji se dogodio prethodnog četvrtka na petak.

- Prva noć je bila razorna i zaista je srušila jednu stranu - rekao je Tramp.

Dodao je i da još nije donio konačnu odluku o eventualnom napadu na Iran.

- Imam ideje šta da radim, ali nisam donio konačnu odluku. Volim donijeti konačnu odluku sekundu prije nego što je predviđena, znate, jer se stvari mijenjaju. Mislim, posebno kada je riječ o ratu, stvari se mijenjaju s ratom. Može ići iz jedne krajnosti u drugu - rekao je Tramp.