Nema rizika od Černobila ili Fukušime u Iranu

Napadi na iranska postrojenja za obogaćivanje uranijuma, poput onog u Natanzu, ne nose rizik nuklearne katastrofe razmjera Černobila ili Fukušime, objavio je BBC, pozivajući se na procjene nuklearnih stručnjaka.

Kako navodi BBC, mete su bila postrojenja za obogaćivanje uranijuma, a ne aktivni reaktori u kojima dolazi do nuklearne fisije. Upravo zbog toga, opasnost od širenja radioaktivnosti je minimalna.

- U postrojenju za obogaćivanje uranijuma ne dolazi do nuklearne reakcije, za razliku od nuklearne elektrane - objasnio je za BBC Sajmon Midlberg (Simon Middleburgh), stručnjak za nuklearne materijale sa Univerziteta Bangor. U elektrani dolazi do kontrolisane fisije – cijepanja atoma uranijuma – čime se stvara toplota, ali i visoko radioaktivni otpad.

Kod obogaćivanja uranijuma, nasuprot tome, postrojenja proizvode samo gorivo – ne dolazi do nuklearne reakcije.

Ako bi takvo postrojenje bilo bombardovano, kaže Midlberg, čestice uranijuma koje se nalaze u procesu obogaćivanja mogle bi biti izbačene u okolinu, ali ne bi došlo do nuklearne eksplozije niti do široko rasprostranjenog zračenja.

- Opasnost bi ostala lokalizovana, bez radiološkog rizika izvan manje zone isključenja oko pogođenog objekta - rekao je Midlberg.

BBC podsjeća da su izraelske snage sinoć izvele nove napade na objekte u Natanzu. Do sada nema informacija o curenju radioaktivnog materijala.

Bonus video: