Iran ispalio novi val projektila prema Izraelu

Iranska državna televizija i izraelska vojska potvrdile su da je Iran danas ispalio novi val projektila prema Izraelu. Izraelske odbrambene snage (IDF) saopštile su da su napad detektovale i da su se sirene oglasile u "nekoliko područja širom Izraela".

Vojska je poručila da je u toku presretanje raketa.

Iran je u danas poručio da neće voditi pregovore o budućnosti svog nuklearnog programa dok traju izraelski napadi, dok ga Evropa pokušava vratiti za pregovarački sto, a Sjedinjene Američke Države razmatraju potencijalno uključivanje u sukob.