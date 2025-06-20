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Iran ispalio novi val projektila prema Izraelu

Izraelske odbrambene snage saopćile su da su napad detektovale te da su se sirene oglasile u nekoliko područja širom izraela

Iran lansirao novi val projektila. Platforma X

M. Až.

20.6.2025

Iranska državna televizija i izraelska vojska potvrdile su da je Iran danas ispalio novi val projektila prema Izraelu. Izraelske odbrambene snage (IDF) saopštile su da su napad detektovale i da su se sirene oglasile u "nekoliko područja širom Izraela".

Vojska je poručila da je u toku presretanje raketa.

Iran je u danas poručio da neće voditi pregovore o budućnosti svog nuklearnog programa dok traju izraelski napadi, dok ga Evropa pokušava vratiti za pregovarački sto, a Sjedinjene Američke Države razmatraju potencijalno uključivanje u sukob.

Bijela kuća je jučer objavila da će predsjednik Donald Tramp (Trump) u naredne dvije sedmice odlučiti hoće li se SAD direktno uključiti u sukob, uz napomenu da postoji mogućnost pokretanja pregovora s Iranom u bliskoj budućnosti.

# IZRAEL
# IRAN
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