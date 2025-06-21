U Sredozemnom moru je sad pet američkih protivraketnih razarača

Amerika je rasporedila pet razarača s protivraketnom odbrambenom sposobnošću u istočnom dijelu Sredozemnog mora, a to je potvrdio dužnosnik američke mornarice za USNI News, s obzirom na to da se Iran nastavlja osvrtati svojim raketnim napadima na Izrael.

Raspoređeni brodovi

Među raspoređenim brodovima su USS Arleigh Burke (DDG-51), USS Thomas Hudner (DDG-116) i USS The Sullivans (DDG-68), koji su već operativni u istočnom dijelu Mediterana od ponedjeljka. U međuvremenu su u Mediteran stigli i razarači USS Paul Ignatius (DDG-117) i USS Oscar Austin (DDG-79), koji inače operiraju iz baze u Roti, Španjolska.

Svi ovi brodovi opremljeni su sistemom Standard Missile 3 (SM-3), koji im omogućava detekciju i presretanje balističkih projektila. U martu prošle godine, SAD je po prvi put u borbenoj situaciji koristio SM-3 za presretanje iranskog balističkog projektila.

Dio šire protivraketne odbrane

Pored raspoređenih brodova u Mediteranu, SAD ima još dva razarača — USS Forrest Sherman (DDG-98) i USS Truxtun (DDG-103) — aktivna u Crvenom moru.

Razarači s protivraketnom sposobnošću dio su strateškog sistema European Phased Adaptive Approach, čiji je cilj zaštititi Evropu od moguće iranske raketne prijetnje.

Iran je u posljednjih dana ispalio više salvi raketa na gradove poput Haife, Be'er Shebe, Tel Aviva, Azora i drugih lokacija u centralnom Izraelu. Prema izvještaju izraelskih medija, neimenovani američki razarač i THAAD sistem američke vojske u Izraelu učestvovali su u presretanju barem jednog iranskog raketnog napada.