Majkl Džekson: 16. godišnjica smrti “kralja popa”

Na današnji dan 2009. godine, preminuo je slavni američki muzičar afroameričkog porijekla Majkl Džozef Džekson (Michael Joseph Jackson), u javnosti nazvan „kraljem popa”. Bio je, između ostalog, poznat i po izuzetno ekstravagantnom i kontroverznom životu.
Rođen je u porodici muzičara i debitovao je na profesionalnoj sceni sa svega jedanaest godina kao član grupe "Džekson 5", a samostalnu karijeru započeo je 1971. godine dok je još bio član te porodične grupe.
Pet Džeksonovih albuma svrstano je među najprodavanije u historiji muzike: "Off the Wall" (1979), "Thriller" (1982), "Bad" (1987), "Dangerous" (1991) i "HIStory" (1995). Ukupno, njegovi albumi prodati su u više od 750 miliona primjeraka.
Pomogao MTV-u
Također, Majkl je među rijetkima koji su u "Rokenrol hol slavnih" uvršteni dva puta. Vlasnik je i Ginisovog rekorda za "Najuspješnijeg zabavljača svih vremena" kao i 13 nagrada Gremi.
Početkom osamdesetih godina 20. vijeka postao je glavna figura u popularnoj muzici i prvi afroamerički zabavljač koji je stekao velik publicitet na MTV-u. Popularnost videospotova njegovih pjesama koji su prikazivani na MTV-u kao što su „Beat It”,„Billie Jean” i „Thriller” − poznati po pretvorbama videospota u umjetničku formu i promotivni alat – pomogla je relativno mladoj televiziji u sticanju ugleda. Videospotovi pjesama kao što su „Black or White” i „Scream” produžili su Džeksonovu popularnost i tokom devedesetih.
Scenskim nastupima i videospotovima popularizirao je veliki broj plesačkih tehnika kao što su „robot” i „moonwalk”. Njegov svojstven muzički zvuk utjecao je na mnoge savremene izvođače hip hopa, popa te ritma i bluza.
Milioni dolara u humanitarne svrhe
Džekson je donirao milione dolara u humanitarne svrhe radom svoje fondacije, izdavanjem humanitarnih singlova i podržavanjem brojnih akcija. Drugi aspekti njegovog privatnog života poput promjena njegove pojave i ponašanja izazvali su mnoge rasprave, pa čak i optužbe koje su naškodile njegovom ugledu.
Preminuo je desetak dana prije koncerta u sklopu svoje povratničke turneje u londonskoj O2 areni za koju je bilo rasprodano svih 50 koncerata. Prvi je trebao biti održan 13. jula 2009., a završili bi u proljeće 2010. godine.
Georg Filip Teleman . Wikipedia.org
Georg Filip Teleman. Wikipedia.org
Umro njemački kompozitor Georg Filip Teleman
1767. - Umro njemački kompozitor Georg Filip Teleman (Philipp Telemann), jedan od najobrazovanijih muzičara svog doba, virtuoz na orguljama i čembalu, dirigent, najplodniji kompozitor 18. vijeka, pjesnik i pisac muzičkih rasprava. Utemeljio je i vodio Collegium Musicum u Lajpcigu i među prvima je organizirao javne koncerte u Njemačkoj. Komponovao je više od 40 opera, 46 pasija, 2000 kantata, a napisao je tri autobiografije.
1822. - Preminuo njemački pisac Ernst Teodor Hofman (Theodor Hoffmann), čija su djela - puna grotesknog humora, fantazije, hipnoze, telepatije, otuđenosti i strave - znatno utjecala na evropsku književnost. Sadržaj tih priča kompozitor Žak Ofenbah (Jacques Offenbach) je koristio za opere. Djela: "Fantastične slike u Kaloovom maniru", "Đavolji eliksiri", "Serpionova braća", "Životni nazori mačka Mura".
1903. - Rođen engleski pisac Erik Artur Bler (Eric Arthur Blair), poznatiji pod pseudonimom Džordž Orvel (George Orwell), čija su antiutopijska djela vizija moguće totalitarne budućnosti svijeta i alegorična satira moderne diktature. Djela: romani "1984", "Životinjska farma", "Burmanski dani", eseji "U kitu", "Kritički eseji", "Lov na slona", "Engleska, vaša Engleska", knjiga o Španiji "Pošta Kataloniji".
Besim Korkut . Wikipedia.org
Besim Korkut. Wikipedia.org
Rođen Besim Korkut, bh. književnik i orijentalista
1904. - Besim Korkut, bosanskohercegovački književnik i orijentalista, autor najpopularnijeg prijevoda Kur’ana na bosanski jezik, rođen je na današnji dan. Sin je naibu-reisa Ahmeda Muniba i brat Derviša Korkuta. Besim Korkut je na prevođenju Kur’ana na bosanski jezik radio više od decenije. Prevodio je Kur’an s originalnog arapskog jezika. Međutim, nije dočekao njegovo objavljivanje, koje je uslijedilo dvije godine nakon njegove smrti, 1977., prvo u izdanju Orijentalnog instituta u Sarajevu, a potom i u izdanju Starješinstva Islamske zajednice Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Slovenije u Sarajevu. Ovaj prijevod je najčitaniji i najbolje ocijenjen prijevod Kur’ana na bosanskom jeziku. Predstavlja veliki doprinos bosanskohercegovačkoj islamistici kao i nauci uopće. Prijevod je doživio mnoga izdanja.
1960. - Rođena Zorica Kondža, jedna od najboljih hrvatskih i regionalnih pjevačica zabavne muzike. Karijeru je započela u grupama “Pirati”, potom je pjevala u grupama “Novi Dan”, “ST” i “Stijene” potkraj 1970-ih, odnosno početkom 1980-ih godina, uvrstivši se svojim raskošnim i moćnim glasom u sami vrh tadašnje jugoslavenske estrade. Samostalno nastupa od 1984. Odlikuje je glas velikoga raspona, u kojemu se mediteranski temperament susreće s modernim žanrovima poput soula, bluza i rokenrola.
1963. - Džordž Majkl (George Michael), engleski pjevač i kompozitor, rođen je na današnji dan. Nekoliko njegovih pjesama postali su hitovi, poput pjesme "Careless Whisper" (1984.), koja je bila njegova prva objavljena pjesma samostalnog muzičara. Između ostalih uspješnica mogu se izdvojiti "Father figure" (1987.), "I want your sex" (1987.), "Jesus to a child" (1996.), "Outside" (1998.). Ukupno je prodao više od 85 miliona nosača zvuka širom svijeta. Preminuo je 25. decembra 2016. godine.
1988. - U Luksemburgu potpisana Deklaracija o uspostavljanju zvaničnih odnosa Evropske zajednice i Savjeta za uzajamnu ekonomsku pomoć (SEV), čime je okončano 30-godišnje uzajamno nepriznavanje i otvoren put saradnje dviju ekonomskih grupacija.
Žak Iv Kusto . Wikipedia.org
Žak Iv Kusto. Wikipedia.org
Umro francuski okeanograf Žak Iv Kusto
1997. - Umro francuski okeanograf Žak Iv Kusto (Jacques-Yves Cousteau), član Francuske akademije, veliki borac za zaštitu čovjekove okolice. Prvi dokumentarni film "Deset hiljada metara pod morem" snimio je 1943. i otad je uradio mnoštvo dokumentarnih filmova i televizijskih serija o životu u morima i okeanima, krstareći svijetom svojim brodom-laboratorijom "Kalipso". Za film "Svijet tišine", koji je snimio s francuskim režiserom Lujom Malom (Louis Malle), 1956. je na festivalu u Kanu dobio Zlatnu palmu. Dobio je tri puta nagradu Oskar. Napisao je više knjiga, uključujući "Putovanje 'Kalipsa" i "Kroz 18 metara vode". Ostali filmovi: "Svijet bez sunca", "Zlatna riba".
2003. - Članovi Stalnog komiteta za vojna pitanja (SKVP) BiH usvojili u Sarajevu, uz određene izmjene, Plan aktivnosti za priključivanje BiH Partnerstvu za mir, Pravilnik o radu i zapošljavanju u Sekretarijatu SKVP i dokument Vojna doktrina oružanih prava u BiH.
2007. - Umro Meho Puzić, jedan od najboljih i najvoljenijih bosanskohercegovačkih interpretatora sevdaha, ali i predivnih narodnih pjesama koje gotovo da ne razlikujemo od izvornih sevdalinki, jer su oslonjene na našu tradiciju i zaživjele u narodu. Pamtimo ga i po vječnom osmijehu, ali i suzi koja bi znala kanuti iz Mehinog oka dok je pjevao. Zbog svog neskrivenog ispoljavanja osjećanja prozvan je najemotivnijim pjevačem sevdalinki.
2009. - Preminula američka glumica Fara Fosit (Farrah Fawcett), jedno od prvih lica američkog filma sedamdesetih godina prošlog vijeka i seks simbol. Fosit je studirala umjetnost i bavila se manekenstvom. Nagli uspon u karijeri uslijedio je poslije uloge glamurozne Džil Marou u serijalu o tri privatne detektivke - "Čarlijevi anđeli".