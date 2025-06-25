Majkl Džekson: 16. godišnjica smrti “kralja popa”

Na današnji dan 2009. godine, preminuo je slavni američki muzičar afroameričkog porijekla Majkl Džozef Džekson (Michael Joseph Jackson), u javnosti nazvan „kraljem popa”. Bio je, između ostalog, poznat i po izuzetno ekstravagantnom i kontroverznom životu.

Rođen je u porodici muzičara i debitovao je na profesionalnoj sceni sa svega jedanaest godina kao član grupe "Džekson 5", a samostalnu karijeru započeo je 1971. godine dok je još bio član te porodične grupe.

Pet Džeksonovih albuma svrstano je među najprodavanije u historiji muzike: "Off the Wall" (1979), "Thriller" (1982), "Bad" (1987), "Dangerous" (1991) i "HIStory" (1995). Ukupno, njegovi albumi prodati su u više od 750 miliona primjeraka.

Pomogao MTV-u

Također, Majkl je među rijetkima koji su u "Rokenrol hol slavnih" uvršteni dva puta. Vlasnik je i Ginisovog rekorda za "Najuspješnijeg zabavljača svih vremena" kao i 13 nagrada Gremi.

Početkom osamdesetih godina 20. vijeka postao je glavna figura u popularnoj muzici i prvi afroamerički zabavljač koji je stekao velik publicitet na MTV-u. Popularnost videospotova njegovih pjesama koji su prikazivani na MTV-u kao što su „Beat It”,„Billie Jean” i „Thriller” − poznati po pretvorbama videospota u umjetničku formu i promotivni alat – pomogla je relativno mladoj televiziji u sticanju ugleda. Videospotovi pjesama kao što su „Black or White” i „Scream” produžili su Džeksonovu popularnost i tokom devedesetih.

Scenskim nastupima i videospotovima popularizirao je veliki broj plesačkih tehnika kao što su „robot” i „moonwalk”. Njegov svojstven muzički zvuk utjecao je na mnoge savremene izvođače hip hopa, popa te ritma i bluza.

Milioni dolara u humanitarne svrhe

Džekson je donirao milione dolara u humanitarne svrhe radom svoje fondacije, izdavanjem humanitarnih singlova i podržavanjem brojnih akcija. Drugi aspekti njegovog privatnog života poput promjena njegove pojave i ponašanja izazvali su mnoge rasprave, pa čak i optužbe koje su naškodile njegovom ugledu.

Preminuo je desetak dana prije koncerta u sklopu svoje povratničke turneje u londonskoj O2 areni za koju je bilo rasprodano svih 50 koncerata. Prvi je trebao biti održan 13. jula 2009., a završili bi u proljeće 2010. godine.