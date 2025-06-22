Eksplozije odjekivale u Bušehru, domu iranskog nuklearnog reaktora

Eksplozije su odjekivale u nedjelju u južnoj iranskoj provinciji Bušehr, domu jedine nuklearne elektrane u Iranu, javili su lokalni mediji, prenosi Anadolu.
Novinska agencija Mehr još nije izvijestila o uzroku eksplozija.
Bušehr je dom jedine operativne nuklearne elektrane u Iranu. Objekt, koji se nalazi na obali Perzijskog zaljeva, igra centralnu ulogu u iranskom programu nuklearne energije i dugo ga prati Međunarodna agencija za atomsku energiju (IAEA).
U centralnom gradu Jazdu, iranski mediji su izvijestili da je lokalna protivvazdušna odbrana aktivirana i stavljena u stanje visoke pripravnosti, bez navođenja više detalja.