Eksplozije odjekivale u Bušehru, domu iranskog nuklearnog reaktora

U centralnom gradu Jazdu, iranski mediji su izvijestili da je lokalna protivvazdušna odbrana aktivirana i stavljena u stanje visoke pripravnosti, bez navođenja više detalja.

Bušehr je dom jedine operativne nuklearne elektrane u Iranu. Objekt, koji se nalazi na obali Perzijskog zaljeva, igra centralnu ulogu u iranskom programu nuklearne energije i dugo ga prati Međunarodna agencija za atomsku energiju (IAEA).

Novinska agencija Mehr još nije izvijestila o uzroku eksplozija.

Eksplozije su odjekivale u nedjelju u južnoj iranskoj provinciji Bušehr, domu jedine nuklearne elektrane u Iranu, javili su lokalni mediji, prenosi Anadolu.

Američki predsjednik Donald Tramp (Trump) rekao je u nedjelju ujutro da su njegove snage bombardirale tri iranska nuklearna postrojenja u Fordu, Natanzu i Isfahanu.

Napadi su se dogodili kao najnovija eskalacija u izraelskom vojnom napadu na Iran, što je navelo Teheran da pokrene odmazdu na Izrael.

Izraelske vlasti su saopštile da je od tada u iranskim raketnim napadima ubijeno najmanje 25 ljudi, a stotine povrijeđeno.

U Iranu je 430 ljudi ubijeno, a više od 3.500 ranjeno u izraelskom napadu, prema podacima iranskog Ministarstva zdravstva.