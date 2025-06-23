Netanjahu: Blizu smo ispunjenja ciljeva u sukobu s Iranom

Premijer Izraela Benjamin Netanjahu izjavio je da je njegova zemlja "veoma blizu ostvarivanja svoja dva ključna cilja" u sukobu s Iranom, od kojih je prvi uklanjanje nuklearne i balističke prijetnje.
- Izvršen je vrlo ozbiljan udar na nuklearni objekat Fordo i sada završavamo ono što treba da se završi - rekao je Netanjahu, prenosi The Times of Israel.
Dodao je da kontinuirano procjenjuje jesu li se stekli uslovi za okončanje rata s Iranom.
Govoreći o odnosima s Saudijskom Arabijom, izraelski premijer poručio je da vjeruje kako će naći način za postizanje mira s Rijadom, ali bez priznavanja palestinske države.
- Mislim da je naša snaga ključ za sve - rekao je Netanjahu, naglasivši da redovno razgovara s arapskim liderima te da to, kako tvrdi, ostavlja „snažan utisak“ na njih.
Saudijska Arabija je više puta ponovila da neće normalizovati odnose s Izraelom dok se ne otvori put ka rješenju utemeljenom na modelu dvije države.