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PREMIJER IZRAELA

Netanjahu: Blizu smo ispunjenja ciljeva u sukobu s Iranom

Izrael neće pristati na palestinsku državu, poručio je

Benjamin Netanyahu. AP

M. Až.

23.6.2025


Premijer Izraela Benjamin Netanjahu izjavio je da je njegova zemlja "veoma blizu ostvarivanja svoja dva ključna cilja" u sukobu s Iranom, od kojih je prvi uklanjanje nuklearne i balističke prijetnje.

- Izvršen je vrlo ozbiljan udar na nuklearni objekat Fordo i sada završavamo ono što treba da se završi - rekao je Netanjahu, prenosi The Times of Israel.

Dodao je da kontinuirano procjenjuje jesu li se stekli uslovi za okončanje rata s Iranom.

Govoreći o odnosima s Saudijskom Arabijom, izraelski premijer poručio je da vjeruje kako će naći način za postizanje mira s Rijadom, ali bez priznavanja palestinske države.

- Mislim da je naša snaga ključ za sve - rekao je Netanjahu, naglasivši da redovno razgovara s arapskim liderima te da to, kako tvrdi, ostavlja „snažan utisak“ na njih.

Saudijska Arabija je više puta ponovila da neće normalizovati odnose s Izraelom dok se ne otvori put ka rješenju utemeljenom na modelu dvije države.

# IZRAEL
# BENJAMIN NETANYAHU
# IRAN
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