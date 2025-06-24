Premijer Katara: Iranski napad narušio je naše odnose

Premijer Katara izjavio je danas da je iranski raketni napad na američku zračnu bazu u Kataru ostavio negativne posljedice po bilateralne odnose, ali je izrazio nadu da će diplomatija prevladati i da će se regionalni odnosi normalizirati.

Govoreći na zajedničkoj konferenciji za novinare u Dohi, zajedno s libanonskim premijerom Navafom (Nawaf) Salamom, šeik Mohamed bin Abdulrahman Al Tani (Al Thani) nazvao je napad kršenjem katarskog suvereniteta te najavio da će uslijediti pravni i diplomatski odgovori.

- Ono što se dogodilo sigurno će ostaviti ožiljak na odnosima. Ali nadam se da će s vremenom svi naučiti lekciju da se dobrosusjedski odnosi ne smiju kršiti ili potkopavati - rekao je Al Tani.

Podsjećamo, Iran je jučer ispalio rakete na američku vojnu bazu Al-Udeid u Kataru, kao odgovor na američke udare na iranska nuklearna postrojenja. U napadu nije bilo prijavljenih žrtava.

Al Tani je naveo da je, na zahtjev SAD-a, Katar stupio u kontakt s iranskim zvaničnicima kako bi ispitao mogućnost potpunog prekida vatre, što je, prema njegovim riječima, doprinijelo objavi primirja od strane SAD-a. Pozdravio je tu odluku i pozvao sve strane da se vrate diplomatskom putu.

Također je potvrdio da je iranski predsjednik Masud Pezeškijan (Masoud Pezeshkian) telefonski kontaktirao katarskog emira, šeika Tamima bin Hamada Al Tanija, kako bi izrazio žaljenje zbog napada, naglašavajući da on nije bio usmjeren protiv Katara kao države.

- Jasno smo mu dali do znanja da je Katar susjedna zemlja koja je uvijek održavala dobre odnose s Iranom - poručio je Al Tani.