Oglasio se Netanjahu: Postigli smo historijsku pobjedu

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu (Netanyahu) obratio se građanima putem video poruke u kojoj je proglasio ono što naziva "historijskom pobjedom". Poručio je da je riječ o događaju koji će se, kako kaže, "pamtiti generacijama".

- Uklonili smo dvije neposredne egzistencijalne prijetnje – nuklearnu prijetnju i prijetnju balističkim raketama. Da nismo djelovali, uskoro bismo se suočili s opasnošću od uništenja - izjavio je Netanjahu.

Prema njegovim riječima, izraelske snage eliminisale su "višu iransku komandu", među kojima su tri načelnika generalštaba, nuklearni naučnici i drugi visoki zvaničnici.

Netanjahu tvrdi da je izraelska vojna kampanja uništila nuklearna postrojenja u Isfahanu, Natanzu i Araku, te je posebno zahvalio američkom predsjedniku Donaldu Trampu (Trump) na podršci.

- Naš prijatelj predsjednik Tramp stajao je uz nas na neviđen način – pod njegovim vodstvom američka vojska uništila je postrojenje za obogaćivanje u dubokom dijelu zemlje u Fordu - rekao je premijer Izraela.

U nastavku obraćanja, Netanjahu se osvrnuo i na preostale ciljeve, navodeći da Izrael mora nastaviti operaciju protiv, kako je nazvao, "iranske osovine".

- To znači poraziti Hamas i vratiti kući sve izraelske taoce koji su ostali u Gazi, i žive i mrtve - poručio je.