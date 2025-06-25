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Tramp: "Mediji ne poštuju pilote, sve je uništeno"

Ispričao je i da mu je Putin ponudio pomoć, a on mu odgovorio da mu ne treba oko Irana nego oko njega samog

Donald Tramp. AP

Dž. R.

25.6.2025

Američki predsjednik Donald Tramp (Trump) ponovno je komentirao curenje obavještajne procjene koja dovodi u pitanje uspješnost američkih napada na iranski nuklearni program. Govoreći novinarima u avionu Air Force One, Tramp je rekao da su "sva tri nuklearna postrojenja u Iranu pogođena savršeno i uništena".

Dodao je da su američki medijski izvještaji o napadu "puni nepoštovanja prema onima koji su ga izveli".

Tramp je, također, naglasio da ne želi promjenu režima u Iranu.

- Volio bih da se sve što prije smiri. Promjena režima donosi haos, a idealno bi bilo da nemamo toliko haosa - rekao je.

Ispričao je i da mu je ruski predsjednik Vladimir Putin ponudio pomoć u vezi s Iranom, ali ju je odbio.

- Ne treba mi pomoć oko Irana, treba mi pomoć oko tebe - rekao je Tramp Putinu.

# IZRAEL
# IRAN
# VLADIMIR PUTIN
# DONALD TRUMP
# NUKLEARNA POSTROJENJA
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