Tramp: "Mediji ne poštuju pilote, sve je uništeno"

Američki predsjednik Donald Tramp (Trump) ponovno je komentirao curenje obavještajne procjene koja dovodi u pitanje uspješnost američkih napada na iranski nuklearni program. Govoreći novinarima u avionu Air Force One, Tramp je rekao da su "sva tri nuklearna postrojenja u Iranu pogođena savršeno i uništena".

Dodao je da su američki medijski izvještaji o napadu "puni nepoštovanja prema onima koji su ga izveli".

Tramp je, također, naglasio da ne želi promjenu režima u Iranu.

- Volio bih da se sve što prije smiri. Promjena režima donosi haos, a idealno bi bilo da nemamo toliko haosa - rekao je.

Ispričao je i da mu je ruski predsjednik Vladimir Putin ponudio pomoć u vezi s Iranom, ali ju je odbio.

- Ne treba mi pomoć oko Irana, treba mi pomoć oko tebe - rekao je Tramp Putinu.