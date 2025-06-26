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NAREDBA SUDA

Gradonačelnik Nice uklonio izraelske zastave

Sud je presudio da se isticanje zastave ne može smatrati isključivo "simbolom podrške izraelskim taocima koje drži Hamas", već i "podrškom Izraelu

Izraelske zastave bile okačene. Platforma X

A. O.

26.6.2025

Francuski sud je u četvrtak naložio gradonačelniku Nice da ukloni izraelske zastave sa gradske vijećnice.

- Nakon zahtjeva privatnih osoba, sudija za privremene mjere Upravnog suda u Nici suspendovao je gradonačelnikovo odbijanje da ukloni izraelske zastave istaknute na fasadi gradske vijećnice i naredio mu da ih ukloni u roku od pet dana - navodi se u saopštenju suda.

Sud je presudio da se isticanje zastave ne može smatrati isključivo "simbolom podrške izraelskim taocima koje drži Hamas", već i "podrškom izraelskoj državi i stoga izrazom političkog mišljenja".

Nakon presude, Kristijan Estrosi (Christian), gradonačelnik Nice, drugog najvećeg francuskog grada na mediteranskoj obali, uklonio je zastave koje je držao istaknutim od napada Hamasa u Izraelu 7. oktobra 2023. godine, prema francuskom dnevniku "Le Figarou".

# NICA
# FRANCUSKA
# CHRISTIAN ESTROSI
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