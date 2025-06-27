Fon der Lajen: "Procjenjujemo ponudu o carinama, ali možda ne postignemo dogovor"

Ursula fon der Lajen (von der Leyen), predsjednica Evropske komisije potvrdila je da je EU primila "najnoviji američki dokument" za daljnje pregovore o carinama, međutim, nije otkrila koje zahtjeve je postavio Vašington.

- Sve opcije ostaju na stolu. Procjenjujemo ponudu. Naša današnja poruka je jasna. Spremni smo za dogovor. Istovremeno, pripremamo se za mogućnost da se dogovor ne postigne - rekla je novinarima nakon samita EU u Briselu, dodajući da će, ako to od nje situacija bude zahtjevala, braniti evropske interese, prenosi Reuters.

Preusmjerena pažnja

SAD i EU su posljednjih sedmica održali niz pregovaračkih sesija, ali pažnja administracije Donalda Trampa (Trump) preusmjerila se na sukob oko iranskog nuklearnog programa i održavanje trgovinskog primirja s Kinom.

Rok, 9. juli, koji je američki predsjednik postavio EU i drugim zemljama da postignu sporazum o smanjenju carina sa SAD-om, brzo se približava.

Prema Trampovim "recipročnim" carinama najavljenim u aprilu, privremena dodatna carina od 10 posto na uvoz iz EU bi se udvostručila na 20 posto ako se do roka ne postigne dogovor.

Američki ministar finansija Skot Besent (Scott Bessent) izjavio je da bi se rokovi za pregovore s nekim zemljama koje pregovaraju u dobroj vjeri mogli produžiti.

Neuravnoteženi uslovi

Evropski zvaničnici sve više se mire s tim da je stopa od 10 posto na "recipročne" carine osnovna vrijednost u svakom trgovinskom sporazumu između Sjedinjenih Američkih Država i Evropske unije, rekli su izvori upoznati s pregovorima za Reuters.

Međutim, EU je također opterećena Trampovim carinama od 25 posto na automobile, čelik i aluminij te bi se mogla suočiti s dodatnim sektorskim carinama na poluprovodnike i farmaceutske proizvode.

Odvojeno, francuski predsjednik Emanuel Makron u četvrtak je novinarima rekao da Francuska želi brz i pragmatičan trgovinski sporazum sa SAD-om, ali da njegova zemlja neće prihvatiti neuravnotežene uslove.

Dodao je da bi, ako bi osnovna američka carinska stopa od 10 posto ostala na snazi, odgovor Evrope morao imati jednak utjecaj.