Tramp: Nisam postigao nikakav napredak s Putinom

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp (Trump) izjavio je da tokom telefonskog razgovora s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, održanog u četvrtak, nije postignut nikakav napredak ka prekidu vatre u Ukrajini, javlja Anadolu.

- Imali smo poziv. Bio je prilično dug. Razgovarali smo o mnogo tema, uključujući Iran, i također, kao što znate, o ratu u Ukrajini. Nisam zadovoljan tim - rekao je Trump novinarima prilikom odlaska iz Vašingtona ka Ajovi.

Na pitanje o rezultatima razgovora, Tramp je kratko dodao: "Ne, danas s njim nisam postigao nikakav napredak."