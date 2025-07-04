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NAKON RAZGOVORA

Tramp: Nisam postigao nikakav napredak s Putinom

Američki predsjednik kaže da je "nezadovoljan" ratom u Ukrajini

Tramp i Putin. AP

Anadolija

4.7.2025

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp (Trump) izjavio je da tokom telefonskog razgovora s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, održanog u četvrtak, nije postignut nikakav napredak ka prekidu vatre u Ukrajini, javlja Anadolu.

- Imali smo poziv. Bio je prilično dug. Razgovarali smo o mnogo tema, uključujući Iran, i također, kao što znate, o ratu u Ukrajini. Nisam zadovoljan tim - rekao je Trump novinarima prilikom odlaska iz Vašingtona ka Ajovi.

Na pitanje o rezultatima razgovora, Tramp je kratko dodao: "Ne, danas s njim nisam postigao nikakav napredak."

# IRAN
# SAD
# VLADIMIR PUTIN
# DONALD TRUMP
# RUSIJA
# UKRAJINA
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