Izrael naredio masovne evakuacije u Kan Junisu

Izraelska vojska je u petak naredila stanovnicima nekoliko naselja u Kan Junisu, na jugu Gaze, da se odmah evakuišu prije "neposrednog vojnog napada", javlja Anadolu.

Upozorenje vojske

Avičaj Adrae (Avichay Adraee), glasnogovornik izraelske vojske, izdao je upozorenje pozivajući stanovnike blokova od 107 do 112 i istočnog dijela bloka 88 u Kan Junisu da se kreću prema zapadu, prema već prenaseljenom području al-Mavasi.

Adrae je upozorio da se ne vraćaju u "opasne borbene zone" i da će vojska "djelovati punom snagom u tom području", tvrdeći da će sve lokacije korištene za lansiranje raketa na Izrael biti ciljane.

Karta priložena uz upozorenje prikazivala je zone evakuacije crvenom bojom, što ukazuje na značajno proširenje onoga što Izrael naziva "borbenim zonama".

Formirajući ovakve zone, Izrael smanjuje ​​područja dostupna raseljenim civilima.

Česte naredbe

Naredbe za evakuaciju u Gazi često su u roku od nekoliko trenutaka praćene teškim bombardovanjem.

U mnogim slučajevima, prema palestinskim stanovnicima i humanitarnim organizacijama, granatiranje počinje prije nego što civili mogu pobjeći.

Grupe za ljudska prava i agencije UN-a više su puta osudile činjenice da Izrael izvodi napade na skloništa, uključujući šatore i određene "sigurne zone".

Od 18. marta, opseg upozorenja o evakuaciji i određenih borbenih područja dramatično se proširio i pokriva oko 85 posto Gaze, prema procjenama UN-a.

Izrael je ubio više od 57.000 Palestinaca, većinom žena i djece, u Gazi od oktobra 2023. godine.