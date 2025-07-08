Održan protest ispred Bijele kuće zbog posjete Netanjahua

Stotine demonstranata okupile su se u ponedjeljak ispred Bijele kuće u Vašingtonu (Washingtonu) kako bi protestovale protiv posjete izraelskog premijera Benjamina Netanjahua i politike njegove vlade prema Gazi, javlja Anadolija.

Okupljeni su nosili palestinske zastave i transparente, pozivajući na hitan prekid vatre i okončanje izraelskih vojnih operacija.

U zoni oko Bijele kuće mogle su se čuti parole kojima se traži pravda za Palestince i osuđuje stradanje civila u Gazi.

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu sastao se s američkim predsjednikom Donaldom Trampom u Bijeloj kući. Tramp je bio domaćin radne večere, tokom koje se razgovaralo o dešavanjima na Bliskom istoku, uključujući prijedlog o prekidu vatre u Gazi.

Netanjahu je prethodno održao sastanke s državnim sekretarom Markom Rubiom (Marcom Rubiom) i Trumpovim specijalnim izaslanikom za Bliski istok Stiv Vitkof (Steveom Witkoffom).