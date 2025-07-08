Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

ANTICIONISTIČKI SKUP

Održan protest ispred Bijele kuće zbog posjete Netanjahua

Okupljeni su nosili palestinske zastave i transparente, pozivajući na hitan prekid vatre i okončanje izraelskih vojnih operacija

Ilustracija. Anadolija

Anadolija

8.7.2025

Stotine demonstranata okupile su se u ponedjeljak ispred Bijele kuće u Vašingtonu (Washingtonu) kako bi protestovale protiv posjete izraelskog premijera Benjamina Netanjahua i politike njegove vlade prema Gazi, javlja Anadolija.

Okupljeni su nosili palestinske zastave i transparente, pozivajući na hitan prekid vatre i okončanje izraelskih vojnih operacija.

U zoni oko Bijele kuće mogle su se čuti parole kojima se traži pravda za Palestince i osuđuje stradanje civila u Gazi.

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu sastao se s američkim predsjednikom Donaldom Trampom u Bijeloj kući. Tramp je bio domaćin radne večere, tokom koje se razgovaralo o dešavanjima na Bliskom istoku, uključujući prijedlog o prekidu vatre u Gazi.

Netanjahu je prethodno održao sastanke s državnim sekretarom  Markom Rubiom (Marcom Rubiom) i Trumpovim specijalnim izaslanikom za Bliski istok  Stiv Vitkof (Steveom Witkoffom).

# BENJAMIN NETANJAHU
# BIJELA KUĆA
# PROTESTI
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.