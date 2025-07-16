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NAPADI NA SIRIJU

Damask traži od Vijeća sigurnosti da zaustavi izraelske napade

Ministarstvo vanjskih poslova osudilo izraelske udare kao "grubo kršenje Povelje UN-a i međunarodnog prava"

Napad na Damask. Platforma X

Anadolija

16.7.2025

Sirija je u srijedu zatražila hitnu intervenciju Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija kako bi se zaustavili tekući izraelski napadi na teritoriju te zemlje, javlja Anadolu.

Ministarstvo vanjskih poslova Sirije osudilo je izraelske napade na glavni grad Damask i oblast Suvajda na jugu zemlje, nazvavši ih "grubim kršenjem Povelje UN-a i međunarodnog humanitarnog prava".

U saopćenju se poziva međunarodna zajednica, a posebno Vijeće sigurnosti UN-a, "da preuzmu odgovornost i poduzmu hitne i konkretne mjere kako bi se zaustavila ponavljajuća izraelska agresija na teritoriju suverene države članice UN-a".

# SIRIJA
# IZRAEL
# DAMASK
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